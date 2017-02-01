За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Один украинский военный погиб, девять получили ранения еще девять были травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции из 152 миллиметровой артиллерии. Здесь же многократно огонь вели танки", - говорится в сообщении.

Также из 152 мм артиллерии боевики обстреляли Тоненькое. По Авдеевке, Луганскому, Троицкому, Опытному и Верхнеторецкому били 120 мм минометы. По Верхнеторецкому террористы били из танков и БМП.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии боевики обстреливали Водяное, Павлополь, Талаковку и Бердянское. Из 120 мм минометов они били по Новогригорьевке, Красногоровке, Павлополю, Талаковке, Новотроицкому и Водяному. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку "работал" снайпер. Широкино также обстреляла БМП.

На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь по украинским позициям из 152 и 122 мм артиллерии, 82 мм минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.

Напомним, что в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.