- За 4 суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, повреждены 26 домов11:01
- Вчера главарь "ДНР" Захарченко попиарился на позициях боевиков в районе Авдеевки (ВИДЕО)10:52
- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка10:48
- Травматологический диспансер Донецка освободили под раненых боевиков, 80 мест уже заняты - блогер10:46
- Донецк и Макеевка остались без воды10:28
- Авдеевский коксохим будет работать, если не случится прямых попаданий - директор АКХЗ10:25
- Желающих эвакуироваться из Авдеевки немного, в массовой эвакуации пока нет необходимости - Жебривский10:19
- В Авдеевке не могут начаться ремонтные работы - российские генералы отказывают в "режиме тишины"10:09
- Сегодня российские оккупанты возобновили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях фронта10:02
- Кремль гонит на убой людей, лишь бы подтвердить достоверность своего заявления о взятии Авдеевки - волонтер09:55
Желающих эвакуироваться из Авдеевки немного, в массовой эвакуации пока нет необходимости - Жебривский
Желающих эвакуироваться из Авдеевки в настоящее время в значительных объемах нет, об экстренной эвакуации речь не идет. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил председатель Донецкой областной ВГА Павел Жебривский.
"Мы отработали все алгоритмы. Есть несколько санаториев. Как частных, так и коммунальных санаториев. Мы реально можем в Святогорске расположить 1,4 тысяч детей. Пока желающих в таких объемах нет, а экстренную эвакуацию мы не собираемся сейчас проводить", - отметил он.
Жебривский пояснил, что вопрос об эвакуации населения был поднят не из-за обстрелов со стороны боевиков, а из-за ситуации с предоставлением коммунальных услуг населению. "У нас сегодня даже до четвертого этажа доходит вода. Она идет сама по себе из донецкой гидравлической станции. Из-за этого с водой вопрос более-менее стабилизирован. Сейчас начало заходить дизельное топливо... Где-то 30 тонн пришло", - добавил он.
При этом Жебривский отметил, что люди в городе нуждаются одеялах и теплых вещах.
Ранее Жебривский сообщал, что ночью в Авдеевке уменьшилось количество обстрелов, люди смогли отдохнуть. Не смотря на сложную ситуацию, город работает.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, эвакуация, Жебривский
- Жебривский готовит жителей Авдеевки к эвакуации
- Из авдеевской больницы эвакуированы все больные
- Краматорск и Славянск готовы принять эвакуированных из Авдеевки
- Жебривский сказал, когда может начаться эвакуация из Авдеевки
- Ситауция в Авдеевке чрезвычайная - жители готовы к эвакуации
- Решение о всеобщей эвакуации жителей Авдеевки могут принять уже сегодня
- За 4 суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, повреждены 26 домов11:01
- Вчера главарь "ДНР" Захарченко попиарился на позициях боевиков в районе Авдеевки (ВИДЕО)10:52
- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка10:48
- Травматологический диспансер Донецка освободили под раненых боевиков, 80 мест уже заняты - блогер10:46
- Донецк и Макеевка остались без воды10:28
- Авдеевский коксохим будет работать, если не случится прямых попаданий - директор АКХЗ10:25
- Желающих эвакуироваться из Авдеевки немного, в массовой эвакуации пока нет необходимости - Жебривский10:19
- В Авдеевке не могут начаться ремонтные работы - российские генералы отказывают в "режиме тишины"10:09
- Сегодня российские оккупанты возобновили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях фронта10:02
- Кремль гонит на убой людей, лишь бы подтвердить достоверность своего заявления о взятии Авдеевки - волонтер09:55
- За 4 суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, повреждены 26 домов11:01
- Вчера главарь "ДНР" Захарченко попиарился на позициях боевиков в районе Авдеевки (ВИДЕО)10:52
- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка10:48
- Травматологический диспансер Донецка освободили под раненых боевиков, 80 мест уже заняты - блогер10:46
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Донецк и Макеевка остались без воды10:28
- Авдеевский коксохим будет работать, если не случится прямых попаданий - директор АКХЗ10:25
- Желающих эвакуироваться из Авдеевки немного, в массовой эвакуации пока нет необходимости - Жебривский10:19
- В Китае найден древнейший предок человека10:15
- В Авдеевке не могут начаться ремонтные работы - российские генералы отказывают в "режиме тишины"10:09
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист
- "Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- Дончане сообщают о разрушениях в городе
- В Авдеевке идет бой: оккупанты начали наступление