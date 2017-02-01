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Желающих эвакуироваться из Авдеевки немного, в массовой эвакуации пока нет необходимости - Жебривский

01.02.2017 10:19
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Желающих эвакуироваться из Авдеевки немного, в массовой эвакуации пока нет необходимости - Жебривский

Желающих эвакуироваться из Авдеевки в настоящее время в значительных объемах нет, об экстренной эвакуации речь не идет. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил председатель Донецкой областной ВГА Павел Жебривский.

"Мы отработали все алгоритмы. Есть несколько санаториев. Как частных, так и коммунальных санаториев. Мы реально можем в Святогорске расположить 1,4 тысяч детей. Пока желающих в таких объемах нет, а экстренную эвакуацию мы не собираемся сейчас проводить", - отметил он.

Жебривский пояснил, что вопрос об эвакуации населения был поднят не из-за обстрелов со стороны боевиков, а из-за ситуации с предоставлением коммунальных услуг населению. "У нас сегодня даже до четвертого этажа доходит вода. Она идет сама по себе из донецкой гидравлической станции. Из-за этого с водой вопрос более-менее стабилизирован. Сейчас начало заходить дизельное топливо... Где-то 30 тонн пришло", - добавил он.

При этом Жебривский отметил, что люди в городе нуждаются одеялах и теплых вещах.

 Ранее Жебривский сообщал, что ночью в Авдеевке уменьшилось количество обстрелов, люди смогли отдохнуть. Не смотря на сложную ситуацию, город работает.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, эвакуация, Жебривский
 
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