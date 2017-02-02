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Архив - Донецкая область

Боевики выпустили мины по школе в Марьинке

02.02.2017 11:35
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Боевики выпустили мины по школе в Марьинке

Боевики ударили по Марьинке Донецкой области

Как сообщает Politeka cо ссылкой на главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, это случилось утром 2 февраля.

«Рашисты только что обстреляли Марьинку. В городе горит дом», — говорится в сообщении.

По словам Жебривского, мины упали возле школы.

Подразделения ГСЧС проводят эвакуацию детей из школы и тушат пожар.

Отметим, 1 февраля, боевики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, несмотря на обещания «тишины». При этом они использовали РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровую артиллерию и танки. Бовики совершили несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, они каждый раз вынуждены были отступать.

За сутки 1 февраля двое наших военных погибли, десять — ранены и четверо — травмированы.



Теги: Донбасс, школа, Марьинка, боевики, мины
 
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