Бои под Авдеевкой: генерал объяснил причины эскалации

02.02.2017 18:07

Экс-заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, почему пророссийские боевики инициировали эскалацию боевых действий в районе Авдеевки

Об этом генерал рассказа в интервью «Апострофу».

Романенко считает, что с помощью обострения ситуации под Авдеевкой Кремль пытается улучшить свои позиции на международной арене.

«Путин использует боевые действия в принципе и их активизацию, чтобы повлиять на ситуацию, как он считает, на международной арене. Известные политические изменения в США, предполагаемые изменения в Германии, Франции ставят перед ним задачу показать свое влияние, чтобы четко понимать, с каких позиций вести переговоры», — сказал он.

Экс-замглавы Генштаба также подчеркнул, что за последнее время украинские военные отбили значительную часть территорий, которые должны быть под контролем ВСУ согласно минских договоренностей.

«В ответ на все это они решили проучить Украину: сосредоточили свои резервы и начали интенсивное ведение боевых действий, чтобы отбить всю промзону. Но это им не удалось, несмотря на приказы из Москвы, сосредоточение ударных сил и заведение туда российского спецназа. Тогда боевики начали обстреливать Авдеевку, чтобы посеять панику среди мирного населения. С другой стороны, они обстреливают окраины Донецка и сам Донецк, чтобы показать, что так якобы действует Украина», — добавил генерал.

Источник: politeka.net