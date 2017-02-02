Детей из Авдеевки могут эвакуировать в Одессу

02.02.2017 21:20

Одессу готовят принимать детей из обстреливаемой Авдеевки

Соответствующее поручение дал местный мэр Геннадий Труханов, передает Politeka.

Пока речь идет только о подготовке детского спортивно-оздоровительного лагеря «Виктория» к работе. Его администрация должна быть готова в любой момент принять детей из пострадавших районов.

По словам вице-мэра Зинаиды Цвиринько, город уже предложил военно-гражданской администрации Авдеевки на период проведения в этом районе активных боевых действий отправить детей в Одессу.

Напомним, с начала обстрелов, 29 января, в Авдеевке погиб 1 человек, ранения получили 7 мирных жителей. Были повреждены 78 зданий, из которых 7 квартир, 70 частных домов и магазин. Полицейские продолжают помогать эвакуировать людей. С начала эвакуации уже вывезли 183 человека, из них 107 детей.

Источник: politeka.net