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Архив - Донецкая область

Детей из Авдеевки могут эвакуировать в Одессу

02.02.2017 21:20
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Детей из Авдеевки могут эвакуировать в Одессу

Одессу готовят принимать детей из обстреливаемой Авдеевки

Соответствующее поручение дал местный мэр Геннадий Труханов, передает Politeka

Пока речь идет только о подготовке детского спортивно-оздоровительного лагеря «Виктория» к работе. Его администрация должна быть готова в любой момент принять детей из пострадавших районов.

По словам вице-мэра Зинаиды Цвиринько, город уже предложил военно-гражданской администрации Авдеевки на период проведения в этом районе активных боевых действий отправить детей в Одессу.

Напомним, с начала обстрелов, 29 января, в Авдеевке погиб 1 человек, ранения получили 7 мирных жителей. Были повреждены 78 зданий, из которых 7 квартир, 70 частных домов и магазин. Полицейские продолжают помогать эвакуировать людей. С начала эвакуации уже вывезли 183 человека, из них 107 детей.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, Одесса, Авдеевка, дети
 
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