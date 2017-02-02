Двое погибших, 9 раненых, 54 обстрела за день - данные штаба АТО. ВИДЕО

02.02.2017 22:38

По состоянию на 18.00 2 февраля 2017 за день зафиксировано 54 обстрела. Двое наших военнослужащих погибло, девять - получили ранения. Об этом говорится в сводке пресс-службы штаба АТО.



На Донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Луганскому и Пескам - минометы и БМП противника.



На Мариупольском направлении по нашим позициям в районе Широкино огонь вела реактивная система Град "П". 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы вели огонь по Водяному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыку. По Березовому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям у Марьинки огонь вел снайпер.

