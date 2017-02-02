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ФСО - фронтовой словарь обывателя
или Сведения о бронежилете, который защищает от выпущенного из пращи камня, и виртуозах вождения бронетехники
Бомбардировка - средство морального и физического воздействия на жителей прифронтовой зоны. Сопровождается учащённым сердцебиением, ненормативной лексикой, энурезом. Способна также спровоцировать «Медвежью болезнь», что ведёт к перерасходу стирального порошка и воды.
Больница - объект бомбардировки. На слуху случай, когда поступившему в хирургическое отделение с «мирной» грыжей пациенту был поставлен дополнительный диагноз - многочисленные порезы мягких тканей лица оконным стеклом.
Босоножки - оказавшиеся в поле зрения мародёров убитые. (Мародёр - производное от слова «мары» - кладбищенские носилки). Помимо обуви, падальщики не брезгуют другими предметами экипировки, в том числе шапками и носовыми платочками. Прибывшие в числе последних вынуждены довольствоваться мотками колючей проволоки, отстрелянными унитарами, ящиками от использованных боеприпасов.
Наиболее предприимчивые при помощи переносных газовых резаков приспособились превращать панцерники в сырьё для чёрной металлургии. Известен случай, когда бригада из пяти человек за сутки управилась с подбитым танком Т-64.
Однако всех перещеголял пенсионер из Старобешевского района. Пожилого мужчину задержали в тот момент, когда он пытался утащить с поля боя 86-миллиметровое орудие.
Брататься - прекращать боевые действия на низовом уровне. Впервые попытка братания зафиксирована ровно сто лет назад. Невзирая на активное противодействие старших чинов, солдаты российской и австро-венгерской армий распили мировую на нейтральной полосе. Заодно они поклялись стрелять только в воздух.
Бронежилет - часть одежды. Защищает от выпущенного из пращи камня, половецкой стрелы и прочих видов оружия образца начала прошлого тысячелетия. При длительном ношении приводит к образованию пупковой грыжи.
Бронь - справка, освобождающая ближайших родственников сильных мира сего от участия в боевых действиях. Выдаётся вместе со свидетельством о рождении. На её получение не могут претендовать крестьяне, рабочие и прочие представители низовых слоёв населения.
Бронза - материал для сооружения памятников выдающимся личностям прошлого. При смене режима обретает черты современных кумиров.
Брезгливый - боец, отказывающийся употреблять в пищу сухпайки, червивые макароны и мясо, которым уже успели полакомиться опарыши.
Бугор - устроившийся служить на контрольно-пропускном пункте счастливчик. Несмотря на звание рядового, пересекающие линию разграничения простые смертные оказывают ему почести, которых в обычной жизни удостаивается не всякий генерал. Как правило, к исходу первого месяца появляется округлость щёк, а в личном хозяйстве родителей - высокоудойная бурёнка.
Бузить - припарковаться на танке у прилавка ликёроводочного отдела таким образом, чтобы механик-водитель мог рассчитаться с продавщицей не покидая рабочего места.
Буксир - трос, используемый для эвакуации подбитой или заглохшей на поле боя техники. Незаменимая часть спарки из двух самоходок «Гвоздика», у одной из которых повреждено орудие, а у другой - двигатель.
Бункер - подземное сооружение, которое при попадании тяжёлого фугаса упрощает работу похоронной команды.
Бумеранг - то же самое, что и прилетевший в ответ с сопредельной стороны гаубичный снаряд.
Бурлак - старик, перетаскивающий на санках уцелевшие после бомбардировки пожитки к новому месту обитания.
Бурьян - основное растение заминированных полей. По ориентировочным прикидкам, занимают несколько десятков тысяч прифронтовой зоны Донбасса. Используется для скрытного ухода в самоволку и служит надежным убежищем мышам-полёвкам.
Бутылка - сосуд для поклонения. Наполненные бутылки, как правило, хранятся в блиндаже за подаренными волонтёрами иконами, опорожнённые выставляются впереди окопов и таким образом дают знать о приближении диверсионно-разведывательных групп противника.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Теги: Донбасс, война, словарь, АТО
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