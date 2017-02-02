Как проходит эвакуация жителей Авдеевки

02.02.2017 09:38

Добровольная эвакуация жителей «горячей» Авдеевки началась 1 февраля, однако желающих покинуть родной город, несмотря на обстрелы, немного

В основном решение выехать из Авдеевки принимают родители с детьми, сообщает «Сегодня».

Для эвакуации подготовили 150 автобусов и два электропоезда.

«Вчера приняли первых 77 человек из Авдеевки, из них 47 детей. Кормили их в Святогорской лавре, а жить они будут в санаториях «Перлина Донбасу» и «Зеленая роща», приспособленных для зимных условий. Люди к нам еще едут», — рассказала представитель благотворительного фонда Наталья Киркач.

Кто-то уезжает из Авдеевки своим ходом.

«Нервы не железные. Четвертый день под городом идут тяжелые бои, дом постоянно шатается от взрывов, а пулеметная стрельба не смолкает ни на минуту. Ребенок постоянно плачет, спрашивает: «Когда перестанут стрелять?». Мы все очень устали от этого, за последние дни спали всего несколько часов. Сейчас собираем вещи и едем к знакомым в Харьков», — рассказала жительница Авдеевки Вероника Кузнецова.

Всего, по последним данным ГСЧС, из Авдеевки эвакуировали 149 человек, из которых 77 детей.

Источник: politeka.net