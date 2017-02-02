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Архив - Донецкая область

Как российские авиакомпании продают билеты по паспортам «ДНР»

02.02.2017 16:30
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Владельцы паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» имеют возможность покупать в России авиабилеты и билеты на железную дорогу

Об этом пишет РБК.

Журналисты издания провели расследование, в ходе которого сопровождали владельца паспорта «ДНР», который свободно покупал авиабилеты и билеты на поезд, а также бронировал номер в отеле.

Кроме того представитель сепаратистов заявил корреспондентам, что через границу «ДНР» с Россией пропускают автомобили с номерными знаками непризнанной республики.

Также данный паспорт не вызвал абсолютно никакого удивления у персонала отеля в городе Ростов-на-Дону. Сообщается, что в город, который находится недалеко от границы с Украиной, регулярно приезжают владельцы паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР».

 

Источник: politeka.net



Теги: Донбасс, билеты, ДНР
 
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