Обстрел Марьинки: появилась информация о пострадавших

02.02.2017 15:00

Утром 2 февраля боевики открыли огонь по жилым кварталам Марьинки (Донецкая область)

В результате обстрела ранения получила местная жительница, сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Нацполиции региона.

«Ранена женщина, 1961 года рождения. Она получила ранение голени, находясь на ул. Прокофьева (Ленина). «Скорая» везет пострадавшую в больницу г. Курахово», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате прилета мины в одном из частных домов выбиты окна.

Сейчас на месте работает полиция. Правоохранители документируют повреждения и обходят улицы. О пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее Politeka сообщала, что мины боевиков упали возле марьинской школы. Боевики открыли огонь в то время, когда дети только пришли в школу. Ученики школы №2, которая находится вблизи линии разграничения, были спущены в укрытие. Сейчас учебный процесс в обеих школах Марьинки приостановлен, детей отпустили по домам. Предварительно обучение будет возобновлено в понедельник, 6 февраля.

Источник: politeka.net