Операция «Деоккупация»: за и против

02.02.2017 08:30

В Украине разгораются внутренние бои за временно неподконтрольные территории Донетчины и Луганщины. Одни предлагают их всячески интегрировать в общее пространство страны, другие считают, что от них нужно отгораживаться, признав оккупацию.

План Кабмина одобрили в ООН

11 января Кабинет министров утвердил «План мероприятий, направленных на реализацию государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (далее - План).

В документе расписаны 17 заданий, среди которых - содействие проведению «народной дипломатии», обеспечение прав граждан, проживающих на неподконтрольной территории, в плане образования, социальных выплат, получения информации и прочее.

Украинские власти, в частности, собираются привлекать молодёжь и женщин в общественные движения через программы, способствующие их роли как миротворцев, содействовать структурированным диалогам по вопросам поощрения толерантности.

Ещё Кабмин намерен организовывать и проводить спортивные соревнования, спартакиады с привлечением граждан с неконтролируемых территорий (при условии соблюдения условий безопасности).

Кроме того, План предусматривает несколько мер по улучшению соцзащиты и доступа к социальным услугам и бесплатной юридической помощи на территориях рядом с линией разграничения, обращает особое внимание на ситуацию с детьми, проживающими на неподконтрольных правительству территориях (в частности, предусматривая упрощение процедуры воссоединения ребёнка с семьёй). Подчёркивается, что граждане с оккупированного Донбасса должны иметь неограниченный доступ в учебные заведения на подконтрольных правительству территориях.

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) поддержало этот План, подчеркнув, что он соответствует положениям Резолюции Совбеза ООН № 2202 от 17 февраля 2015 года, направленной на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.

Агентство положительно оценивает такие элементы плана, как урегулирование процедуры пересечения линии разграничения, предоставление некоторых админуслуг в центрах рядом с линией разграничения (планируется, что граждане с оккупированных территорий смогут получить паспорт и зарегистрировать брак, рождение или смерть). UNHCR отмечает, что готово оказать помощь властям в улучшении условий на КПВВ и приближении государственных услуг к линии разграничения.

В чём видят опасность

Жёстко прошлась по этому Плану вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид («Самопомощь»).

«Украинский путь один - это признать оккупацию, - уверена она. - И до того времени, пока не будут наказаны все и каждый, кто способствовал российской агрессии, кто поддерживал её, кто её поощрял, нельзя вести никакую речь о реинтеграции и взаимодействии. Поэтому мы обращаемся к премьер-министру и к правительству пересмотреть эти решения незамедлительно».

Сыроид отмечает, что в правительственной концепции «уже даже нет упоминания не то что о войне, даже о АТО». Речь, по её словам, там «идёт о вооружённом конфликте на востоке Украины, который неизвестно откуда появился».

Руководитель Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик также не в восторге от примирительной инициативы Кабмина. «Наиболее вероятный результат, если украинская власть всё же воплотит такой План, станет полное замораживание конфликта на Донбассе, что будет напоминать второе Приднестровье. Это станет серьёзным противоречием национальным интересам украинского государства», - уверен эксперт.

По его мнению, Киев обязан добиться получения полного контроля над самопровозглашёнными «республиками».

Особенности термина «эффективный контроль»

Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш уверен: признать территорию Донбасса оккупированной на законодательном уровне, это значит официально отказаться от ответственности перед украинцами, которые там живут.

По мнению министра, ситуация на Донбассе характеризуется как «эффективный контроль» со стороны Россиии, а не как «оккупация».

«Эта правовая разница не меняет сути этого вооружённого противостояния Украины и России. Но правовые последствия здесь разные, - поясняет Черныш. - При оккупации полную ответственность за аннексированый Крым несёт Россия. А при «эффективном контроле» наше государство обязано действовать так, чтобы в невоенный способ вернуть территории, интегрировать их и поддерживать связи с ними. Признать неподконтрольные территории Донбасса оккупированными - это фактически построить стену. И это поддержка тренда на нарушение территориальной целостности Украины. Если ты не хочешь бороться за людей - это слабая позиция».

По словам министра, в Крыму наблюдается классическая оккупация со стороны России: на полуострове, ни от кого не скрываясь, действуют оккупационные органы власти, полиция и суды РФ. На востоке же Украины РФ пытается показать свою удалённость от процесса, хотя непосредственно в него вовлечена.

«Поэтому и Комитет министров Совета Европы, и Совет Европы в целом говорят не об оккупации, а об «эффективном контроле». Это означает, что российская сторона является стороной вооружённого конфликта - но не напрямую, а через эффективный контроль над теми, кто вооружён и имеет так называемую власть», - заявил Черныш.

Министр недоумевает: что плохого в том, что дети, которые вынужденно находятся на территории, которую сейчас временно не контролирует правительство Украины, будут получать возможность поступить и учиться в украинских вузах. Отметает он и прочую критику Плана Кабмина.

«Решение правительства пытаются дискредитировать. Оно направлено на реинтеграцию неподконтрольных территорий и людей, которые там проживают, в единое конституционное пространство Украины», - подчёркивает Черныш.

«Я верю, что деоккупация начнётся в этом году», -

заявил глава Министерства по вопросам временно

оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц

Вадим ЧЕРНЫШ (на фото - во время недавней проверки

ремонтных работ, которые проводятся за бюджетные средства

в опорной школе Часов Яра).

Этой же позиции придерживается и премьер-министр Владимир Гройсман.

«Там есть дети, там есть старики, там есть люди, которые хотят жить в мире, которые любят Украину, - подчёркивает он. - Если, например, в Мариуполе Слава Вакарчук будет давать свой концерт и люди, которые захотят приехать и послушать украинскую музыку, должны быть лишены этого права, я - с этим не согласен. Я согласен только с тем, что агрессор, боевики и террористы должны быть изгнаны с территории нашего государства».

Не мир, а отложенная война

Возврат территорий дипломатическим путём (с помощью т.н. «мягкой силы») - вариант, безусловно, хороший. Не столь кровавый, как «огнём и мечом». Но и более длительный. При этом об укреплении ВСУ забывать не стоит. Старую мудрость «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую» часть Украины уже познала на себе.

«Нужно готовиться и к военному варианту возвращения этих территорий, - уверен глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. - Строить армию: современную, оснащённую, мотивированную, обученную. И не обязательно её применять. Если есть такая армия, то это ещё раз позволит попробовать действовать мирным путём. Ведь боятся сильных, в переговоры вступают с сильными».

При этом губернатор подчеркнул, что очень бы хотел, чтобы возврат территорий прошел мирным путём. «И для этого нам нужно несколько вещей. Над этим работает, в том числе, и минский формат, норманский формат. Это помощь и давление наших западных партнёров, реформы в Украине, поднятие благополучия и развитие Донетчины и Луганщины. Это - основные составляющие мирного возвращения в этой части, - уверен Жебривский. - Легитимизировать ОРДЛО - это худшее, что мы можем сделать. Мы так не вернём контроль над частью украинской территории, а занесём эту заразу на всю территорию. Это не мир. Это - отложенная на некоторое время кровопролитная война».

Всё решит референдум?

Руководитель политических и международных программ Украинского Института Будущего, «Хвиля», шеф-редактор портала «Хвиля», политолог Юрий Романенко называет абсурдным правительственный «План мероприятий, направленных на реализацию государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Критикует он и тотальную контрабанду в зоне конфликта, и методы, которые используют сейчас некоторые ветераны АТО, частично заблокировавшие железнодорожные перевозки угля со временно оккупированных территорий.

«Чтобы не наблюдать абсурдные документы Кабмина по ОРДЛО вроде принятых 11 января, нужно принять государственное решение, а не оставлять всё в абсурдном виде, - уверен эксперт. - Можем ли мы вернуть ОРДЛО силовым путём? Нет. Можем ли мы вернуть мирным путём на выгодных нам условиях? Нет. Можем ли мы отказаться от угля? Нет. По крайней мере, сегодня. Что тогда мы должны сделать? Зафиксировать оккупированный статус путём всеукраинского референдума, чтобы уменьшить давление со стороны Запада по поводу Минска -2. Уменьшить издержки. Увеличивать доходы. Обустроить границу и вести торговлю как с другим государством, стараясь чтобы сальдо было в нашу сторону. Поощрять выезд молодёжи на нашу сторону... Пока мы эти решения не примем, то мы будем иметь контрабанду и цирк».

Андрей ПИТОНОВ.