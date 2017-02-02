Пернатое хозяйство: Звучит стоголосый хорал над излучиной

02.02.2017 09:20

Рассказ о старобешевском аграрии Геннадии Кряжеве, который вместо злата копит живую красоту

Вахту сдала Обезьянка, принял Петух

28 января Красная Огненная Обезьянка передала бразды правления Красному Огненному Петуху. Правда, перемена вначале не станет особо заметной, ведь цвет шестнадцатого и семнадцатого годов одинаков. Но уже к весне Петушок начнёт удивлять непредсказуемостью и приятными сюрпризами.

Главное в год Петуха - философски относиться к переменам. Трудолюбивым огненная птица поможет в вопросах карьеры, вас буквально засыплют соблазнительными предложениями. Однако торопиться не следует.

В год Огненного Петуха приветствуется любая интеллектуальная работа, а если она связана с творчеством, то, как говорится, и карты в руки. Фортуна сама окутает вас заботой и покровительством.

Финансовая ситуация будет радовать стабильностью. Разбогатеть вряд ли удастся, но на хлеб с маслом вы всегда заработаете. Что же касается отдыха, то лучше провести его в сельской местности под кукареканье петухов. Ну, а если вы желаете послушать хорал, то отправляйтесь в Придорожное Старобешевского района, где живёт хозяин ста с лишним петухов Геннадий Кряжев.

А перед поездкой следует узнать некоторые нюансы из жизни голосистого запевалы. Итак: петух (древнеславянское куръ) - самец птиц семейства курообразных. Отличается крупным гребнем, серьгами и разноцветным опереньем.

У славян - сказочный персонаж, который приходит на помощь слабым. Крик обозначает начало нового часа. Спев третьих петухов разгоняет нечистую силу («Вий» Гоголя).

В китайской мифологии петух с золотистыми перьями, который поёт трижды в день (восход, полдень, закат солнца), носит эпитет небесный и считается знаком человеческой силы «Янь». Является десятым из двенадцати знаков в китайской зодиакальной системе.

В Персии за две тысячи лет до нашей эры петух слыл самым священным пернатым.

Итак, вооружившись зачатками познаний, теперь смело отправляйтесь в село. Надеюсь, отныне вы сможете отличить петуха от курицы, а тем более - от поросёнка.

Пижон, Гаврик, Никодим и другие

Покоритель дамских сердец - Пижон.



Я не преувеличу, если скажу, что Геннадий Борисович - самый богатый аграрий на всём постсоветском пространстве. Правда, копит он не деньги, иначе бы просто считался состоятельным человеком, а зверушек и птиц, общее количество которых перешагнуло за десять тысяч.

Вдобавок ко всему, директора агрофирмы Кряжева природа наделила феноменальной памятью. В частности он безошибочно узнает по голосу каждого из ста петухов:

- Вот - Пижон подал голос, это - Гаврик, следующий - Никодим...

Десятикилограммовый флегматик Никодим.

К сожалению, ученик из меня оказался никудышний. Как ни силился, так и не смог оценить вокальные данные пернатых. Всё тонуло в утреннем хорале, к которому не замедлили присоединиться плескавшиеся в Кальмиусе дикие утки и сторожевые псы богатырской стати.

Городок на речном берегу впечатляет размерами и многообразием обитателей. Медведи, верблюды, волки, еноты, павлины, журавли-красавки, лебеди, фазаны... Чтобы хоть одним абзацем упомянуть каждого, не хватит походного блокнота.

Однако цель моего визита в Придорожное - петухи, чей год наступил несколько дней назад. По этому случаю запевалам выдали премиальные в виде персональной горсти зерна. Чтобы они в полной мере почувствовали все прелести праздника, а заодно порадовали земляков Геннадия торжественной ораторией.

Распознавать петухов по внешним признакам проще. Десятикилограммовый флегмат - Никодим, пылающий жарким пером - Гаврик, причёсанный под мажора - Пижон. Каждый неповторим и каждый - произведение матушки-природы.

А если рядить по большому счёту, то это самое многочисленное на планете семейство пернатых достойно уважения. Петухов с курами ровно втрое больше, чем высших существ, каковыми мы сами себя считаем. Поэтому тот, кто имеет в хозяйстве петуха и двух кур, не только найдёт, чем утолить голод, но при желании может обзавестись приличным капиталом.

Впрочем, как я уже упоминал ранее, Кряжев коллекционирует не денежные знаки, а живую красоту. И звуки стоголосого хорала, под который просыпаются лежебоки-медведи, ему милее звона злата-серебра.

Семейство пернатых карликов.

Человек за бортом!

Карту памяти фотоаппарата до упора заполнили солисты сельского зоопарка. Однако я обещаю освободить Геннадия от полномочий экскурсовода лишь после того, как он поделится хотя бы одной историей из жизни пернатых. А для затравки рассказываю о необычном приключении, которым, в свою очередь, со мной поделился капитан теплохода «Ейск» Юрий Провоторов:

«Снялись мы из Мариуполя после полуночи. Проводив у приёмных буев Подходного канала Угольной гавани лоцмана и дождавшись, когда второй помощник сдаст вахту старпому, спустился в каюту. Но едва только начал дремать, как послышался крик петуха.

И сразу меня прошиб холодный пот: «Ну, - думаю, - старпом с матросом после берегового недосыпа нормально прикемарили, а неуправляемое судно выползло на отмель у прибрежного села».

Откуда же мне знать, что моему ближайшему помощнику перед рейсом подарили декоративных петушка с курочкой, а он не придумал ничего лучшего, как взять их с собой? Впрочем, пернатые оказались покладистыми пассажирами. А каюта старпома стала вроде зооуголка, куда иной раз заглядывал и я.

Правда, некоторые опасения вызывал петушок. Ему на общесудовом собрании дали имя - Пират. Курочку назвали по цвету оперенья - Пеструшкой.

Кокетничал Пират перед Пеструшкой и смертью безоглядно. То фальшборт оседлает, то с антенны радиопеленгатора голос подаст. Да так громко, что со встречных судов по радио интересовались:

- Никак, птицефабрикой обзавелись?

В общем, докукорекался наш Пират. На подходе к Бизерте вдруг из динамика голос старпома прорвался: «Человек за бортом! Шлюпочная тревога!»

Вылетаю на мостик:

- Что? Где?...

- Пират за борт свалился, - докладывает старпом, и чуть не плачет. - Не оставлять ведь живую душу акулам на съеденье...

За ходом спасательной операции следил весь экипаж. В том числе - Пеструшка. Она угомонилась лишь после того, как Пират вновь оказался на палубе. Презабавное было зрелище. Нахохлившийся Пират, а вокруг него Пеструшка, мелкими шашками прохаживается. Прохаживается и распекает на своём птичьем языке. Чисто тебе благоверная, которая отчитывает вернувшегося под утро мужа-забулдыгу. Ей бы в лапу скалку, которой непутёвых супругов воспитывают, картину из семейной жизни можно писать.

Впрочем, Пиратка оказался понятливым гражданином. Наверное, купание стало уроком, а может быть, увещевания Пеструшки подействовали, но до самого прихода в Мариуполь по фальшборту он больше не путешествовал».

Кто сказал, что курица - не птица?

«Я - человек сухопутный, - начал в ответ на приключения Пирата владелец стоголосого хора. Да и рассказ мой о курочке, которая ради своих цыплят готова была жизнь положить. Из-за покалеченной дверью лапы звали её Хромоножкой.

Пока моя бабушка лечила, да кормила с руки пострадавшую, та сделалась совершенно ручной. И вдобавок, от бабушки доброту с деликатностью переняла. К корытцу с зерном походила последней, в скандалы птичьего двора не ввязывалась.

Одно лишь плохо - откладывала яйца и высиживала птенцов в потаённых местах. Где-нибудь за огородом среди зарослей чертополоха. Приходилось бабушке с моей помощью каждое лето искать гнездо Хромоножки. И воду с зерном носить. Если бы это не делали, она так бы и околела в зарослях. Ни за какие коврижки не желала насиженное местечко покидать.

Ну а однажды Хромоножке пришлось целых десять дней провести без еды и питья. Я был в пионерлагере, а бабушка серьёзно приболела. И всё же курочка объявилась на птичьем дворе лишь после того, как цыплята все до единого вылупились. Это я уже своими глазами видел, когда вернулся из пионерлагеря.

Идёт впереди семейства Хромоножка, ветром её шатает. Того и гляди, рухнет на землю бездыханной. Так бы оно и произошло, но здесь коршун налетел. Наверное, полагал, что раз наседка обессилела, то парой цыплят закусить можно будет.

Только не тут-то было. Хромоножка, откуда только энергия взялась в истощавшем обезвоженном теле, такую трёпку коршуну задала, что он, думаю, и внукам закажет появляться на птичьем дворе.

А с нашей отшельницей всё обошлось. Попила водички, поклевала зерна у бабушки с ладони и повеселела. Наверное, именно в те минуты я и принял важное для себя решение - не употреблять в пищу мясо кур, о которых один недальновидный человек сказал, что они не птицы. И ещё без устали твержу всем: если желаешь понять зверя или пернатого, смотри на них как на равного тебе».

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.