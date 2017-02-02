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Архив - Донецкая область

Починка ЛЭП у Авдеевки переносится на завтра

02.02.2017 15:07
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Починка ЛЭП у Авдеевки переносится на завтра

В Донецкой ВГА рассчитывают на установление режима тишины для починки ЛЭП у авдеевки завтра, ведутся переговоры. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.
"Сейчас тишина, пока не бахают. К сожалению, восстановительных работ сегодня не было, хотя бригады вышли на исходные позиции, готовы были и ремонтники и саперы работать, и ОБСЕ были, но обстреляли бригаду и в принципе ретировались ОБСЕ, и я думаю сегодня уже ничего не будет. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы завтра было. Звонил президент, я ему доложил по поводу ситуации, он снова включает все средства, чтобы завтра тишина была", - рассказал глава ВГА.
По его словам, магазины в городе работают, людей кормят.
"Сейчас из ООН приехали к пострадавшим, тех, кому вчера обстреляли дома, чтобы раздать теплые вещи и некоторые строительные материалы", - отметил он.



Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, обстрел, ЛЭП
 
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