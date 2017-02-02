Самоліквідація або Як бойовики відкрили вогонь по своїм позиціям - розвідка

02.02.2017 13:15

В зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області російсько-сепаратистські війська відкрили вогонь по власним передовим позиціям в районах Саханки та Авдіївки. Про це у четвер, 2-го лютого, повідомляє прес-служба головного управління розвідки Міноборони України, передає replyua.net.



У повідомленні зазначається, що під час «самообстрілу» двоє російських найманців загинули. Крім того, 17-ро отримали поранення. «В промисловому районі Авдіївки артилерійські підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1 АК ЗС Росії відкрили масивний вогонь по передовим позиціям свого ж полку. В той самий час в районі Саханки мінометні підрозділи 9-го штурмового мотострілецького полу 1 АК Збройних сил РФ почали накривати мінами також своїх передових позицій. В результаті обох невдалих обстрілів втрати бойовиків склали більше 19 осіб», - відзначає українська розвідка.



Раніше повідомлялося, що в районі населеного пункту Авдіївка рашисти активно втрачають особовий склад. В результаті окремі формування залишаються небоєздатними. Командування 1 АК прийняло рішення щодо заміщення втрат за рахунок недолікованих своїх же бойовиків, поранення яких не заважає виконувати бойове завдання.