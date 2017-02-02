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«Силовики ДНР» подготовились к бегству в Россию
02.02.2017 10:24
Начальник полиции Донецкой области заявил, что бежать сепаратисты планируют уже этой ночью.
Работники "прокуратуры ДНР" вывозят свои семьи в Россию. Бежать в РФ планируют и представители "полиции ДНР", причем уже этой ночью, передает ЗН.
"Планируют бежать все – от так называемой "Генпрокуратуры ДНР", которые вывозят в РФ свои семьи до сотрудников "полиции ДНР", которые также этой ночью будут бежать в РФ", - сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Он связал эту тенденцию с событиями в Авдеевке, где во время боев только 1 февраля украинские военные уничтожили 26 боевиков "ДНР".
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, сепаратисты, ДНР
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