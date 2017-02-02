"Спровоцировать укропов на войну" - кто отдает приказы боевикам, - ИС

02.02.2017 20:30

По данным группы "Информационное сопротивление", участников незаконных вооруженных формирований так назваемого 1-го АК "днр", которые являются выходцами с Донбасса, "обрабатывают" приезжие из РФ командиры, инструкторы и прочие "помощники" боевиков.

В среде боевиков местного происхождения распространяются слухи, что обстреливать населённым пунктам Донбасса приказывают именно приезжие из РФ.

По углам террористы обсуждают, что надо «спровоцировать укропов на войну…»

Источник: sprotyv.info