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"Спровоцировать укропов на войну" - кто отдает приказы боевикам, - ИС

02.02.2017 20:30
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"Спровоцировать укропов на войну" - кто отдает приказы боевикам, - ИС

По данным группы "Информационное сопротивление", участников незаконных вооруженных формирований так назваемого 1-го АК "днр", которые являются выходцами с Донбасса, "обрабатывают" приезжие из РФ командиры, инструкторы и прочие "помощники" боевиков.

В среде боевиков местного происхождения распространяются слухи, что обстреливать населённым пунктам Донбасса приказывают именно приезжие из РФ.

По углам террористы обсуждают, что надо «спровоцировать укропов на войну…»

 

Источник: sprotyv.info



Теги: Донбасс, война, ДНР
 
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