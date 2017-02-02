Террористы не справляются с потоком раненых - разворачивают новый госпиталь, - ГУР МОУ

02.02.2017 15:55

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российско-террористические войска, которые продолжают обстрелы и провокации, не справляются с потоком раненых и убитых.

В связи с этим 1 февраля с.г. командованием 1 АК ВС РФ принято решение о развертывании в больницах и госпиталях дополнительных койко-мест в связи с ростом количества убитых и раненых военнослужащих.

Ранее группа "ИС" сообщала, что оккупанты периодически запугивают обстрелами население подконтрольных им территорий.

Источник: sprotyv.info