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Террористы не справляются с потоком раненых - разворачивают новый госпиталь, - ГУР МОУ

02.02.2017 15:55
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Террористы не справляются с потоком раненых - разворачивают новый госпиталь, - ГУР МОУ

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российско-террористические войска, которые продолжают обстрелы и провокации, не справляются с потоком раненых и убитых.

В связи с этим 1 февраля с.г. командованием 1 АК ВС РФ принято решение о развертывании в больницах и госпиталях дополнительных койко-мест в связи с ростом количества убитых и раненых военнослужащих.

Ранее группа "ИС" сообщала, что оккупанты периодически запугивают обстрелами население подконтрольных им территорий. 

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Донбасс, раненые, террористы
 
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