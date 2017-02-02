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Украина продолжает собирать помощь соотечественникам в Авдеевке. ВИДЕО
По всей Украине неравнодушные собирают помощь для жителей Авдеевки. Теплые вещи, лекарства и продукты. Волонтеры организуют пункты приема, которые будут работать, пока ситуация не стабилизируется.
Видео - "24 канал".
Столичные волонтеры всего за несколько часов собрали десятки литров воды, продукты, обувь и теплые вещи. А за сутки удалось загрузить и отправить в Авдеевку несколько микроавтобусов с помощью.
Волонтеры жалуются, что больше всего не хватает детских вещей и лекарств. Ведь в Авдеевке до сих пор остается много детей.
В Днепре помощь для волонтеров собирают в помещении облсовета. Оттуда машины уже везут более двух тонн гуманитарки.
В Харьковском культурно-адаптационном центре тоже помогают жителям Авдеевки. Кроме вещей и продуктов, собрали много мешков с детскими игрушками и посудой. Но, говорят, очень нужны зарядные устройства для телефонов.
Во Львовской филармонии помощь собирают для жителей Авдеевки, которых эвакуировали в Изюм. Там сейчас 300 человек, из которых 90 детей. Рейс из гуманитаркой отправят в пятницу.
"Наши волонтеры, с которыми мы сотрудничаем в городе Изюм, просто нам символизируют, что люди в полной изоляции. Мы собираем теплые вещи, чистые, которые можно сразу одеть, чистые одеяла, пледы", — рассказал директор Львовской областной филармонии Владимир Сивохип.
Волонтеры призывают не быть равнодушными и приносить еще больше необходимых вещей. Ведь лишнего не будет.
Ранее группа "ИС" сообщала, что Кремль не скрывает, что организовал эскалацию в Авдеевке.
Источник: sprotyv.info
Теги: Украина, Донбасс, Авдеевка, помощь
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