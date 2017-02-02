В Авдеевских квартирах потеплело

02.02.2017 10:53

Авдеевский коксохимический завод смог поднять температуру теплоносителя, который обогревает квартиры жителей города. Об этом сообщил директор АКХЗ Муса Магомедов в эфире телеканала "112 Украина".

"Ночь прошла относительно тихо. Мы смогли добавить температуру, подняв производство кокса. И за счет дополнительного коксового газа смогли поднять температуру на подачу воды в систему города Авдеевки. Поэтому температура в квартирах потихоньку поднимается", - сообщил Муса Магомедов.

Он также отметил, что с утра сотрудники завода совместно с энергетиками ДТЭК будут пробовать восстановить поврежденные линии. "Но это зависит от того, как отработает СЦКК и ОБСЕ. Будем надеяться, что сегодня удастся договориться и "режим тишины" будет", - прокомментировал Магомедов.

По словам директора Авдеевского коксохима, сейчас предприятие продолжает оставаться в зоне риска, и любая внештатная ситуация может привести к остановке завода. "Самостоятельная генерация сама по себе угроза остановки от различных факторов. В любой момент может что-то слететь или отказать. Любая человеческая ошибка, механическое повреждение - все это может привести к остановке. Завод находится в зоне риска", - заявил он.

При этом Муса Магомедов отметил, что пока сотрудникам предприятия удается держать более-менее стабильную генерацию и не допускать никаких ошибок. "Учитывая, что производство кокса мы подняли до 3 с лишним тыс. тонн. Мы постараемся работать в этом режиме. Это позволяет минимизировать количество природного газа, максимизировать коксовый и обогревать город", - заявил он.