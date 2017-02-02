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Жители «горячей» Авдеевки: «Все выдержали, и это тоже выдержим»
Жители Авдеевки, которая находится в условиях настоящей гуманитарной катастрофы, несмотря на всю тяжесть ситуации не отчаиваются
Авдеевцы не спешат покидать свой родной город, пишет «Сегодня».
Жители отмечают, что такая ситуация случается уже не первый раз.
«Могло быть хуже. Ходим в спортивных костюмах, кутаемся в пледы, спим под всеми шубами, которые нашли в доме. Плохо, что нет электричества, чаю не подогреть. Поэтому ходим на стадион — там в палатках и чай горячий, и еда. Надеемся, что скоро восстановят электричество, все наладится. Такое уже было за эту войну и не раз. Мы все выдержали, и это тоже выдержим», — говорит житель Авдеевки Петр Косоруков.
Сейчас в Авдеевке работают 11 пунктов обогрева.
«Пообщался там с людьми. Они спокойные, никто не паникует», — сказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Также он добавил, что бригада электриков работает на месте порыва ЛЭП. Коммунальщики ремонтируют крыши и окна, газовые бригады ликвидируют поврежденные взрывами и осколками газопроводы.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел
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