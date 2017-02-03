Аброськин сообщил об обстрелах Сартаны

03.02.2017 08:26

Сегодня утром российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Сартана в Донецкой области, пострадавших нет.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написал начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Сартана. В 5:30 боевики обстреляли поселок. Повреждены ток агроцеха и частный дом. Пострадавших нет», — сообщил глава областной полиции.