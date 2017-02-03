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Архив - Донецкая область

Аброськин сообщил об обстрелах Сартаны

03.02.2017 08:26
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Аброськин сообщил об обстрелах Сартаны

Сегодня утром российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Сартана в Донецкой области, пострадавших нет.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написал начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Сартана. В 5:30 боевики обстреляли поселок. Повреждены ток агроцеха и частный дом. Пострадавших нет», — сообщил глава областной полиции.

 


Фото: https://www.google.com.ua

Теги: Донбасс, Сартана, повреждения, Вячеслав Аброськин, обстрелы
 
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