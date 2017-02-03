Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»

03.02.2017 17:00

Экс-главарь горловских боевиков Игорь Безлер в свете последних событий на оккупированной части Донбасса посоветовал главарю «ДНР» Александру Захарченко покинуть свой пост.

На своей странице в соцсети он написал: «Захарченко, сделай в своей за последнее время никчемной жизни хоть один поступок, похожий на поступок мужчины. Просто уйди и забери с собой всю шушеру… Забери вместе с собой различного рода Казаковых, „Ташкентов“, „Царей“. Перестань быть главным клоуном „ДНР“. Хоть один день своей никчемной жизни ПРОБУДЬ мужчиной».

Безлер, комментируя лживую пропаганду сепаратистских СМИ и поседние действия Захарченко написал: «Заяви о своей отставке. Можешь правду даже не говорить. Скажи, что сердце болит… или старые раны открылись. Как ни пытались слепить из тебя „вождя и руководителя“, но сам-то ты понимаешь, что ты полный и откровенный ноль».

Также, он потребовал от Захарченко очистить весь аппарат «власти»: «Забери вместе с собой различного рода Казаковых, «Ташкентов», «Царей». Перестань быть главным клоуном «ДНР».

Источник: "ДонПресс".