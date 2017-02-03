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Боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, есть жертвы
Ночью боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, погиб мирный житель. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook.
"Бессмысленно рашисты только что жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки предоставления гаманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу №2, где был пункт приема гуманитарной помощи. По предварительным данным у нас от обстрелов 1 человек погиб, 1 ранен. Обстрел продолжается", - написал он.
"Прямое попадание в дом на ул Молодежной, 19. Перебит газопровод и теплотрасса. По предварительной информации здесь человеческих жертв нет.
Один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль ГосЧС", - также сообщил Жебривский.
Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
Фото: apostrophe.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, жертвы, боевики, обстрелы, Жебривский
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