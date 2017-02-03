Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, есть жертвы

03.02.2017 06:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, есть жертвы

Ночью боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, погиб мирный житель. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook.

"Бессмысленно рашисты только что жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки предоставления гаманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу №2, где был пункт приема гуманитарной помощи. По предварительным данным у нас от обстрелов 1 человек погиб, 1 ранен. Обстрел продолжается", - написал он.

 "Прямое попадание в дом на ул Молодежной, 19. Перебит газопровод и теплотрасса. По предварительной информации здесь человеческих жертв нет.

Один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль ГосЧС", - также сообщил Жебривский.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.


Фото: apostrophe.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, жертвы, боевики, обстрелы, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх