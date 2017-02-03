Главная / Новости / Донецкая область / Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
Последние новости раздела
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация22:33
- Из-за обстрелов ремонтники не смогли восстановить ЛЭП в Авдеевке22:22
- На Кипре заблокировали активы Ахметова22:11
- Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь на Донбассе и вернуться к выполнению "Минска"22:06
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением21:51
- Для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо согласие обеих сторон конфликта - Марчук21:37
- В Авдеевку прибыл новый отряд полиции21:09
- Россия не приструнит своих "ихтамнетов" на Донбассе, пока Кремль не выяснит отношения с Белым домом20:53
- Полицейские спасли в Авдеевке троих детей, брошенных матерью на произвол судьбы20:43
- В зоне АТО СБУ задержала очередного боевика "ДНР" (ВИДЕО)20:31
Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
03.02.2017 21:51
Ближе к передовой в Донецке и Макеевке активно съезжается военная техника боевиков. Об этом пишут дончане в социальных сетях.
По словам очевидцев, на полигонах техники нет совсем — вся ушла к местам боевых действий.
«20.15 Харцызск 3 ед тяж гус техники с сопр гаи со ст Зугреса на Макеевку», — написал местный житель.
«FB #Донецк 20−34к «20−32к Калининский р-к по одному из бульваров проехали с сиренами и оповещением», — пишут очевидцы из Донецка.
«По объездной трассе в сторону.#Донецка 15.15 К — машина. ВАИ, 2 КамАЗа без тента, 1 с горючим -ТЗ 51 в круге», — также написал дончанин.
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Фото: podrobnosti.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, сирена, боевики, военная техника
Читайте также:
- "Власти ДНР" сообщили о большом количестве разрушений в Донецке, Макеевке и Горловке
- Авдеевка, Донецк, Горловка и Макеевки пережили "жаркую" ночь - жители
- В больницы Донецка и Макеевки десятками свозят раненых боевиков
- В "ДНР" начались тотальные проверки документов - ловят дезертиров
- Донбасс в огне: Донецк, Макеевка, Авдеевка, Марьинка - обстрелы практически не прекращались (Список разрушений)
- Донецк снова пережил бурную ночь: город трясло от мощных залпов
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация22:33
- Из-за обстрелов ремонтники не смогли восстановить ЛЭП в Авдеевке22:22
- На Кипре заблокировали активы Ахметова22:11
- Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь на Донбассе и вернуться к выполнению "Минска"22:06
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением21:51
- Для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо согласие обеих сторон конфликта - Марчук21:37
- В Авдеевку прибыл новый отряд полиции21:09
- Россия не приструнит своих "ихтамнетов" на Донбассе, пока Кремль не выяснит отношения с Белым домом20:53
- Полицейские спасли в Авдеевке троих детей, брошенных матерью на произвол судьбы20:43
- В зоне АТО СБУ задержала очередного боевика "ДНР" (ВИДЕО)20:31
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация22:33
- Из-за обстрелов ремонтники не смогли восстановить ЛЭП в Авдеевке22:22
- На Кипре заблокировали активы Ахметова22:11
- Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь на Донбассе и вернуться к выполнению "Минска"22:06
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением21:51
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо согласие обеих сторон конфликта - Марчук21:37
- Украинцы смогут пользоваться в транспорте электронным билетом21:17
- В Авдеевку прибыл новый отряд полиции21:09
- Россия не приструнит своих "ихтамнетов" на Донбассе, пока Кремль не выяснит отношения с Белым домом20:53
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев