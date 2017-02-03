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Архив - Донецкая область

Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением

03.02.2017 21:51
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Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением

Ближе к передовой в Донецке и Макеевке активно съезжается военная техника боевиков. Об этом пишут дончане в социальных сетях.

По словам очевидцев, на полигонах техники нет совсем — вся ушла к местам боевых действий.

«20.15 Харцызск 3 ед тяж гус техники с сопр гаи со ст Зугреса на Макеевку», — написал местный житель.

«FB #Донецк 20−34к «20−32к Калининский р-к по одному из бульваров проехали с сиренами и оповещением», — пишут очевидцы из Донецка.

«По объездной трассе в сторону.#Донецка 15.15 К — машина. ВАИ, 2 КамАЗа без тента, 1 с горючим -ТЗ 51 в круге», — также написал дончанин.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).


Фото: podrobnosti.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, сирена, боевики, военная техника
 
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