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Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
По слухам, оккупанты объявили мобилизацию для "освобождения Авдеевки" до 15 февраля. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат Украины от фракции "Народный фронт", координатор полка "Киев-1" Евгений Дейдей.
"Ждем наступления, как обещают сепаратисты, по нашим слухам, у них объявили мобилизацию до 15 числа на "освобождение" Авдеевки", - заявил Дейдей.
По словам нардепа, недавно в районе авдеевской промзоны закончился стрелковый бой, сейчас обстановка спокойная, слышны взрывы вблизи Авдеевки.
"Линию электропередач еще никто не восстановил, воды нет. Но панику поднимать не стоит, гуманитарной катастрофы нет, все под контролем, мирное население ведет себя спокойно", - добавил Дейдей.
Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.
Сегодня, 3 февраля, спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что боевые действия в зоне АТО развернулись вдоль всей линии фронта впервые с 2014 года.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донбасс, Авдеевка, мобилизация, ДНР, боевики
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