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Архив - Донецкая область

ДНРовцы под руководством российских кураторов готовятся к мощной информационной войне против Украины

03.02.2017 12:31
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ДНРовцы под руководством российских кураторов готовятся к мощной информационной войне против Украины
Информационную кампанию разворачивают в "ДНР" для дискредитации ВСУ с целью обвинить украинскую сторону якобы в обстрелах жилых кварталов Донецка. Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в facebook.

Отмечается, что в "ДНР" представители фейкового "министерства информации ДНР" при участии российских советников в авральном режиме сформировали из местных и российских журналистов мобильные группы по "освещению результатов обстрелов украинскими войсками жилых кварталов Донецка".

"Согласно указанию из Москвы, в эти группы в обязательном порядке также должны включаться представители иностранных СМИ. Сегодня, 03.02.2017, ожидается прибытие в Донецк из Москвы специальной группы во главе с представителями администрации президента РФ для координации информационной кампании по "освещению ситуации" вдоль линии фронта и дискредитации ВСУ", - говорится в сообщении. 

Фото: tribun.com.ua/

Теги: Донбасс, война, пропаганда, ДНР, информационная война
 
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