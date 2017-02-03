ДНРовцы под руководством российских кураторов готовятся к мощной информационной войне против Украины

03.02.2017 12:31

Информационную кампанию разворачивают в "ДНР" для дискредитации ВСУ с целью обвинить украинскую сторону якобы в обстрелах жилых кварталов Донецка. Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в facebook.



Отмечается, что в "ДНР" представители фейкового "министерства информации ДНР" при участии российских советников в авральном режиме сформировали из местных и российских журналистов мобильные группы по "освещению результатов обстрелов украинскими войсками жилых кварталов Донецка".



"Согласно указанию из Москвы, в эти группы в обязательном порядке также должны включаться представители иностранных СМИ. Сегодня, 03.02.2017, ожидается прибытие в Донецк из Москвы специальной группы во главе с представителями администрации президента РФ для координации информационной кампании по "освещению ситуации" вдоль линии фронта и дискредитации ВСУ", - говорится в сообщении.