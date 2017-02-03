Донбасс в огне: Донецк, Макеевка, Авдеевка, Марьинка - обстрелы практически не прекращались (Список разрушений)

Волонтеры "Донбасс SOS" опубликовали шокирующую информацию о разрушениях и жертвах в Донецке и близлежащих городах на вечер 2 февраля.

Донецк. Город под огнем. В результате обстрела горят обувная мастерская и строительный (хозяйственный) рынок в районе ЖД-вокзала. Предварительно сообщается о попаданиях в крышу дома № 192 и во двор дома №198 по улице Артема.

В районе Мотеля произошел мощный взрыв.

Очевидцы сообщают, что на улице Токмакская, 8 - частный дом уничтожен полностью, двое раненых (проверяем).

Предварительно сообщается об одном погибшем (проверяем)

Зафиксированные попадания (2 февраля, на 22-30)

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

- ул. Токмакская, 8 - частный дом уничтожен полностью, двое раненых

- Элеваторная, 19 - ИН

- ул. Дегтярова,(?)- попадание

КИЕВСКИЙ РАЙОН

- ул. Чапаева, 7 - попадание в 4 этаж. В подъезде повреждено остекление. 2 человек получили ранения. Одного уже выписали из больницы

- ул. Чапаева,10 –повреждено остекление дома

- ул. Чапаева - поврежден осколками газопровод

- ул. Бубнова, 2, 4, 7 - повреждено остекление

- ул. Листопрокатчиков, 19 - попадание в лоджию.

- ул. Светлова, 15-а. - попадание. Ранен мужчина

- ул. Крупской, (?) - попадание во двор

- ул. Новочеркасская, (?) - попадание, (??)

- ул. Артема 198/в - повреждено остекление, попадание во дворе

- ул. Артема 262 - без остекления 1 этаж

- ул. Артема 192 а - попадание в крышу

- Строительный рынок "Аквилон", - прилет напротив магазина Красотка. В магазине вылетели окна

- Строительный рынок "Аквилон" - прилет в первые ряды

- бывший магазин "Засядько" - пожар в следствии попадания

- ул. Куйбышева, 262 - прилет в гараж. Гараж полностью разрушен. На лоджиях в доме посыпалось остекление

пос.Горького,

- ул. Рудзутака - попадание в дом

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН:

- ул. Зоологическая, 90 - попадание (ИУ)

- ул. Умова, (?) - попадание (ИУ)

- ул. Гарибальди, (?) - повреждение остекления

- ул. Заварзина, 1, - Донецкий кабельный завод, попадание

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН

- пос. Трудовские - 3 попадания снарядов возле ДС "Трудовская" и бывшего АТБ

#Макеевка

Около 17 город снова подвергся обстрелу.

Сейчас под обстрелом. В городе очень громко. Артиллерию слышно во всех районах города.

Зафиксированные попадания (2 февраля, на 22-30)

- шахта Щегловская-глубокая - обстрел. Тяжелое ранение получил 1 человек

- ул. Фрунзе, 61 - попадание

- ул. Астафьева, (?) - попадание, повреждение высоковольтных проводов и газовой трубы

- ул. Мануильского, (?) - попадание

- ул. Жуковского, (?) - попадание

- ул. Гастелло, (?) - попадание

- ул. Ладыгина, 24 - попадание

- ул. Ладыгина 23, - повредило сарай, перебило газовую трубу

- ул Хлебникова, (?) - перебили газовую трубу

#Авдеевка. Около часа город находится под обстрелом. Под огонь попали школа №2, стадион Химик, прямое попадание ул Молодежная 19, перебит газопровод и теплотрасса. Один снаряд попал в автомобиль ГСЧС. На данный момент уже известно о 2 жертвах - один человек скончался на месте, второй - по дороге в больницу.

Зафиксированные попадания (2 февраля, на 22-30)

- ул. Октябрьская, (?) - попадание

- пер. Садовой - попадание в СТО

- ул. Нечаева, 16 (автомагазин) – разрушен 2 этаж

- ул. Франко, 15 - от взрыва снаряда загорелся гараж.

- ул. Франко, 17 — снаряд попал в крышу.

- ул.Парковая, 8 (ранее Фурманова) - повреждения

- ул. Кирова, 223 - повреждения

- ул. Чернышевского, 17 - повреждения

- ул. Абрикосовая, 13 - повреждения

- ул. Чепижного, 18 и 20 - повреждения

- ул. Пушкина, 89 или 86 - попадание ИУ

- пер. Ясиноватский, (?) - попадания

#Марьинка Около 21-00 город попал под обстрел

Сообщают о попаданиях по ул.Красноармейской и ул. Тельмана, 84. Информации о пострадавших нет.

#Углегорск После 21 в городе слышны взрывы и залпы в дебальцевском направлении.

Местные жители сообщают о возможном бое в р-не Калиновки-Логвиново.