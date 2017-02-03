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Донбасс в огне: Донецк, Макеевка, Авдеевка, Марьинка - обстрелы практически не прекращались (Список разрушений)

03.02.2017 07:32
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Донбасс в огне: Донецк, Макеевка, Авдеевка, Марьинка - обстрелы практически не прекращались (Список разрушений)

Волонтеры "Донбасс SOS" опубликовали шокирующую информацию о разрушениях и жертвах  в Донецке и близлежащих городах на вечер 2 февраля.

Донецк. Город под огнем. В результате обстрела горят обувная мастерская и строительный (хозяйственный) рынок в районе ЖД-вокзала. Предварительно сообщается о попаданиях в крышу дома № 192 и во двор дома №198 по улице Артема.
В районе Мотеля произошел мощный взрыв. 
Очевидцы сообщают, что на улице Токмакская, 8 - частный дом уничтожен полностью, двое раненых (проверяем).
Предварительно сообщается об одном погибшем (проверяем)
Зафиксированные попадания (2 февраля, на 22-30)
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
- ул. Токмакская, 8 - частный дом уничтожен полностью, двое раненых
- Элеваторная, 19 - ИН
- ул. Дегтярова,(?)- попадание
КИЕВСКИЙ РАЙОН
- ул. Чапаева, 7 - попадание в 4 этаж. В подъезде повреждено остекление. 2 человек получили ранения. Одного уже выписали из больницы
- ул. Чапаева,10 –повреждено остекление дома
- ул. Чапаева - поврежден осколками газопровод
- ул. Бубнова, 2, 4, 7 - повреждено остекление
- ул. Листопрокатчиков, 19 - попадание в лоджию. 
- ул. Светлова, 15-а. - попадание. Ранен мужчина
- ул. Крупской, (?) - попадание во двор 
- ул. Новочеркасская, (?) - попадание, (??)
- ул. Артема 198/в - повреждено остекление, попадание во дворе
- ул. Артема 262 - без остекления 1 этаж
- ул. Артема 192 а - попадание в крышу
- Строительный рынок "Аквилон", - прилет напротив магазина Красотка. В магазине вылетели окна
- Строительный рынок "Аквилон" - прилет в первые ряды
- бывший магазин "Засядько" - пожар в следствии попадания
- ул. Куйбышева, 262 - прилет в гараж. Гараж полностью разрушен. На лоджиях в доме посыпалось остекление
пос.Горького, 
- ул. Рудзутака - попадание в дом
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН: 
- ул. Зоологическая, 90 - попадание (ИУ)
- ул. Умова, (?) - попадание (ИУ)
- ул. Гарибальди, (?) - повреждение остекления
- ул. Заварзина, 1, - Донецкий кабельный завод, попадание
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН 
- пос. Трудовские - 3 попадания снарядов возле ДС "Трудовская" и бывшего АТБ

#Макеевка
Около 17 город снова подвергся обстрелу.
Сейчас под обстрелом. В городе очень громко. Артиллерию слышно во всех районах города. 
Зафиксированные попадания (2 февраля, на 22-30)
- шахта Щегловская-глубокая - обстрел. Тяжелое ранение получил 1 человек
- ул. Фрунзе, 61 - попадание
- ул. Астафьева, (?) - попадание, повреждение высоковольтных проводов и газовой трубы
- ул. Мануильского, (?) - попадание
- ул. Жуковского, (?) - попадание
- ул. Гастелло, (?) - попадание
- ул. Ладыгина, 24 - попадание
- ул. Ладыгина 23, - повредило сарай, перебило газовую трубу 
- ул Хлебникова, (?) - перебили газовую трубу

#Авдеевка. Около часа город находится под обстрелом. Под огонь попали школа №2, стадион Химик, прямое попадание ул Молодежная 19, перебит газопровод и теплотрасса. Один снаряд попал в автомобиль ГСЧС. На данный момент уже известно о 2 жертвах - один человек скончался на месте, второй - по дороге в больницу.
Зафиксированные попадания (2 февраля, на 22-30)
- ул. Октябрьская, (?) - попадание
- пер. Садовой - попадание в СТО
- ул. Нечаева, 16 (автомагазин) – разрушен 2 этаж
- ул. Франко, 15 - от взрыва снаряда загорелся гараж. 
- ул. Франко, 17 — снаряд попал в крышу. 
- ул.Парковая, 8 (ранее Фурманова) - повреждения
- ул. Кирова, 223 - повреждения
- ул. Чернышевского, 17 - повреждения
- ул. Абрикосовая, 13 - повреждения
- ул. Чепижного, 18 и 20 - повреждения
- ул. Пушкина, 89 или 86 - попадание ИУ
- пер. Ясиноватский, (?) - попадания

#Марьинка Около 21-00 город попал под обстрел
Сообщают о попаданиях по ул.Красноармейской и ул. Тельмана, 84. Информации о пострадавших нет.

#Углегорск После 21 в городе слышны взрывы и залпы в дебальцевском направлении.
Местные жители сообщают о возможном бое в р-не Калиновки-Логвиново.


Фото: https://ru.slovoidilo.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, война, Авдеевка, Макеевка, Марьинка, боевики, обстрелы
 
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