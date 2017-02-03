Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донецк и Макеевка могут остаться без воды - обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция

03.02.2017 11:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донецк и Макеевка могут остаться без воды - обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция

Вчера вечером в результате обстрела вновь была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция.

Пресс-служба компании "Вода Донбасса" сообщает, что из-за обстрелов энергетики не могут начать ремонтные работы.

"2 февраля в 22:45 в результате боевых действий была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная по вводу 35 кВ. В 23.00 электроснабжение было восстановлено по резервному вводу. В настоящее время энергетики ждут получения разрешения на выполнение восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Известно, что Верхнекальмиусская фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки. На данный момент данных о водоснабжении этих городов пока нет.


Фото: dn.vgorode.ua/

Теги: Донбасс, война, повреждения, обстрелы, фильтровальная станция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх