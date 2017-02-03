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Донецк и Макеевка могут остаться без воды - обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция
03.02.2017 11:41
Вчера вечером в результате обстрела вновь была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция.
Пресс-служба компании "Вода Донбасса" сообщает, что из-за обстрелов энергетики не могут начать ремонтные работы.
"2 февраля в 22:45 в результате боевых действий была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная по вводу 35 кВ. В 23.00 электроснабжение было восстановлено по резервному вводу. В настоящее время энергетики ждут получения разрешения на выполнение восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Известно, что Верхнекальмиусская фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки. На данный момент данных о водоснабжении этих городов пока нет.
Фото: dn.vgorode.ua/
Теги: Донбасс, война, повреждения, обстрелы, фильтровальная станция
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