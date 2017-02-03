Донецк пережил кошмарную ночь - "власти ДНР" сообщили адреса разрушений

03.02.2017 10:02

Сегодня ночью под обстрел попали Буденновский, Калининский, Киевский, Кировский и Петровский районы оккупированного Донецка.

В пресс-службе «администрации» города сообщили, что два человека погибли, 13 — ранены, среди них — один ребенок. При этом пострадали несколько десятков жилых домов, школы, детские сады и больница. Обстрелами повреждены газопроводы. Так, в поселке Новороссийский Киевского района без газоснабжения остались 148 домов частного сектора.

Повреждения получили дома, расположенные по следующим адресам:

Буденновский район:

— ул. Элеваторная, 19, 19а (общежитие). Пострадало 7 человек, в том числе 1 ребенок.

— ул. Токмакская, 10. Пострадал 1 человек.

— ул. Дегтярева, 22. Пострадал 1 человек.

Киевский район:

— ул. Горная, 38б — ранен 1 человек.

— ул. Артема, 198в — прямое попадание в магазин «Сатурн», поврежден газопровод.

— пр-т Киевский, 36 (администрация Киевского района) — взрывной волной выбито остекление в 5-ти кабинетах.

— пр-т Киевский, 31 — попадание в кровлю.

— пр-т Киевский, 8 — прямое попадание в квартиру. Квартира выгорела. В доме выбито остекление 60-ти оконных блоков.

— пр-т Киевский, 5 — остекление, балкон.

— ул. Миронова, 1 — остекление.

— пр-т Киевский, 6 — остекление, газовая труба. В доме выбито остекление 30-ти оконных блоков.

— ул. Собинова, 132 — попадание в кровлю.

— пр-т Киевский, 26 — попадание в кровлю.

— ул. Полиграфическая, 12 — остекление 7-ми оконных блоков.

Калиниский район:

— автостанция «Мотель» — 1 человек пострадал, 1 человек погиб.

— пр-т Красногвардейский — остекление. До 10-ти оконных блоков.

— ОШ № 96.

— ул. 50-й гвардейской дивизии (2 дома), котельная, ОШ № 49 — остекление. До 10-ти оконных блоков.

— ул. Харитонова, 16а, котельная — повреждено остекление.

— пр-т Ильича, 106, котельная БПЗ — повреждено остекление.

— пр-т Ильича, 106, больница профзаболеваний — повреждено остекление.

— ул. 50-й гвардеской дивизии, 16, ОШ № 351,

— пр-т Ильича, 96а, д/с № 260 — повреждено остекление.

Кировский район пос. Старомихайловка:

В результате боевых действий обесточены улицы: Советская, Шевченко, Артема, Жуковская, Чкалова, Б. Коммунаров, Дальневосточная, Кацюбинского, Комсомольская, Пионерская, Первомайская, Кирова, Горького.

Петровский район пос. Трудовские:

— ул. Плавуновского, 34 — информация уточняется.

Пробита газовая труба на ул. Красная Звезда, 11.