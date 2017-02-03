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Донецк пережил кошмарную ночь - "власти ДНР" сообщили адреса разрушений
Сегодня ночью под обстрел попали Буденновский, Калининский, Киевский, Кировский и Петровский районы оккупированного Донецка.
В пресс-службе «администрации» города сообщили, что два человека погибли, 13 — ранены, среди них — один ребенок. При этом пострадали несколько десятков жилых домов, школы, детские сады и больница. Обстрелами повреждены газопроводы. Так, в поселке Новороссийский Киевского района без газоснабжения остались 148 домов частного сектора.
Повреждения получили дома, расположенные по следующим адресам:
Буденновский район:
— ул. Элеваторная, 19, 19а (общежитие). Пострадало 7 человек, в том числе 1 ребенок.
— ул. Токмакская, 10. Пострадал 1 человек.
— ул. Дегтярева, 22. Пострадал 1 человек.
Киевский район:
— ул. Горная, 38б — ранен 1 человек.
— ул. Артема, 198в — прямое попадание в магазин «Сатурн», поврежден газопровод.
— пр-т Киевский, 36 (администрация Киевского района) — взрывной волной выбито остекление в 5-ти кабинетах.
— пр-т Киевский, 31 — попадание в кровлю.
— пр-т Киевский, 8 — прямое попадание в квартиру. Квартира выгорела. В доме выбито остекление 60-ти оконных блоков.
— пр-т Киевский, 5 — остекление, балкон.
— ул. Миронова, 1 — остекление.
— пр-т Киевский, 6 — остекление, газовая труба. В доме выбито остекление 30-ти оконных блоков.
— ул. Собинова, 132 — попадание в кровлю.
— пр-т Киевский, 26 — попадание в кровлю.
— ул. Полиграфическая, 12 — остекление 7-ми оконных блоков.
Калиниский район:
— автостанция «Мотель» — 1 человек пострадал, 1 человек погиб.
— пр-т Красногвардейский — остекление. До 10-ти оконных блоков.
— ОШ № 96.
— ул. 50-й гвардейской дивизии (2 дома), котельная, ОШ № 49 — остекление. До 10-ти оконных блоков.
— ул. Харитонова, 16а, котельная — повреждено остекление.
— пр-т Ильича, 106, котельная БПЗ — повреждено остекление.
— пр-т Ильича, 106, больница профзаболеваний — повреждено остекление.
— ул. 50-й гвардеской дивизии, 16, ОШ № 351,
— пр-т Ильича, 96а, д/с № 260 — повреждено остекление.
Кировский район пос. Старомихайловка:
В результате боевых действий обесточены улицы: Советская, Шевченко, Артема, Жуковская, Чкалова, Б. Коммунаров, Дальневосточная, Кацюбинского, Комсомольская, Пионерская, Первомайская, Кирова, Горького.
Петровский район пос. Трудовские:
— ул. Плавуновского, 34 — информация уточняется.
Пробита газовая труба на ул. Красная Звезда, 11.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, разрушения, обстрелы
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