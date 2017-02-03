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Архив - Донецкая область

Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО

03.02.2017 19:03
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Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования с начала суток и до 18.00 осуществили 66 обстрелов украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции, двое военных погибли, еще пятеро получили ранения.

"Всего по состоянию на 18.00 зафиксировано 66 обстрелов. К сожалению, двое наших военных погибли, пятеро ранены", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбуке.


Фото: https://www.stihi.ru

Теги: Донбасс, война, гибель, ранения, ВСУ
 
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