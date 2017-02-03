Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО

03.02.2017 19:03

Незаконные вооруженные формирования с начала суток и до 18.00 осуществили 66 обстрелов украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции, двое военных погибли, еще пятеро получили ранения.

"Всего по состоянию на 18.00 зафиксировано 66 обстрелов. К сожалению, двое наших военных погибли, пятеро ранены", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбуке.