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Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО
03.02.2017 19:03
Незаконные вооруженные формирования с начала суток и до 18.00 осуществили 66 обстрелов украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции, двое военных погибли, еще пятеро получили ранения.
"Всего по состоянию на 18.00 зафиксировано 66 обстрелов. К сожалению, двое наших военных погибли, пятеро ранены", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбуке.
Фото: https://www.stihi.ru
Теги: Донбасс, война, гибель, ранения, ВСУ
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