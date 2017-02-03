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Европа и США призвали Россию прекратить эскалацию на Донбассе
На заседании Совета безопасности ООН в связи с обострением ситуации на Донбассе представители стран Европы и США призвали к политическому решению конфликта и выполнению Минских соглашений, пишет 112.ua.
"Нужно, чтобы Россия прекратила вооружать сепаратистов и вывела свои войска, в том числе из Крыма", - сказал постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт. Он отметил, что слова России расходятся с действиями и нужно, чтобы Москва начала выполнять Минск.
Представитель Франции Франсуа Делатр отметил, что цель - это восстановление Украиной контроля над территорией в рамках международно признанных границ, в том числе Крымом. Он сказал, что вместе с Германией в рамках нормандского формата, Франция будет содействовать политическому решению конфликта.
Деларт призвал Россию повлиять на боевиков для прекращения огня.
Санкции США против России будут сохранены, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма, заверила представитель Соединенных Штатов Никки Хейли.
По ее словам, кризис на востоке Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не проявит уважение к суверенитету и территориальной целостности страны.
"Всплеск боевых действий в этой части Украины, гибель людей, разрушение инфраструктуры, кризис разрастается. Эту эскалацию насилия нужно остановить. США вместе с народом Украины, который почти 3 года страдает от оккупации и военной интервенции России. США по-прежнему осуждают и требуют немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль в отношении полуострова Украине", - заявила Хейли.
Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил последнюю информацию о ситуации в Донбассе, в частности в Авдеевке, и показал фотографию погибшего военного Андрея Кизила.
"Смерть каждого солдата еще один шрам на душе Украины. Это 26-летний офицер убит возле Авдеевки. Посмотрите в его глаза!", - сказал Ельченко.
Представитель России Виталий Чуркин отверг все обвинения и заявил, что за счет эскалации Украина якобы хочет отказаться от выполнения минских соглашений.
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил о готовности ООН помочь эвакуированным из Авдеевки гражданским.
К политическому решению конфликта и прекращению эскалации призвали также представители Италии, Дании, Китая, Египта, Сенегала и другие.
Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
Отметим, за вечер в результате массированного обстрела боевиками Авдеевки стало известно о гибели двух людей, мирного жителя и водителя ГосЧС. Кроме того, ранения получил подполковник службы гражданской защиты ГосЧС Дмитрий Третейкин и иностранный журналист.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, Совбез ООН
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- Европа и США призвали Россию прекратить эскалацию на Донбассе07:45
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