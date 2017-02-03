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Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь на Донбассе и вернуться к выполнению "Минска"
03.02.2017 22:06
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер призвал к немедленному прекращению огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает 112.ua.
"Гражданские лица, как обычно, несут на себе всю тяжесть последнего боя. Помимо гражданских смертей и травм, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления. Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе захваченных гражданских лиц и приоритеты их безопасности. Они должны прекратить боевые действия немедленно и в полной мере соблюдать соглашение о прекращении
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, обстрелы
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