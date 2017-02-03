Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь на Донбассе и вернуться к выполнению "Минска"

03.02.2017 22:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь на Донбассе и вернуться к выполнению "Минска"

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер призвал к немедленному прекращению огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает 112.ua.

"Гражданские лица, как обычно, несут на себе всю тяжесть последнего боя. Помимо гражданских смертей и травм, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления. Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе захваченных гражданских лиц и приоритеты их безопасности. Они должны прекратить боевые действия немедленно и в полной мере соблюдать соглашение о прекращении 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх