Главарь "ДНР" Захарченко отправил на передовую личную охрану

03.02.2017 17:51

Главарь боевиков группировки «ДНР» Александр Захарченко отправил наемников из своей личной охраны на линию разграничения — воевать.

Об этом говорится в сообщении, которое сегодня обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, в украинском ведомстве отметили, что вчера, 2 февраля Захарченко «отдал распоряжение отправить на линию столкновения личный состав из состава подразделения личной охраны».