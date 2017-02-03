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Главарь "ДНР" Захарченко отправил на передовую личную охрану

03.02.2017 17:51
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Главарь "ДНР" Захарченко отправил на передовую личную охрану

Главарь боевиков группировки «ДНР» Александр Захарченко отправил наемников из своей личной охраны на линию разграничения — воевать.

Об этом говорится в сообщении, которое сегодня обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, в украинском ведомстве отметили, что вчера, 2 февраля Захарченко «отдал распоряжение отправить на линию столкновения личный состав из состава подразделения личной охраны».


Фото: www.obzor24.in.ua/

Теги: Донбасс, война, охрана , ДНР, Захарченко
 
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