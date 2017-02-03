Горловские боевики снова активизировались: из города слышны исходящие, медиков принудительно оставляют на рабочих местах

03.02.2017 19:19

В Горловке (временно оккупированная территория Донецкой области) продолжаются тяжелые боевые действия, которые активизировались с наступлением вечера. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Боевики уже начали исходящие обстрелы, а местных жителей предупредили быть готовыми спускаться в подвалы.

«Слышен выстрел из Горловки, а падение в направлении Кодыма, Зайцева», — пишут очевидцы.

Люди пишут, что им очень жутко, они уже сидят в коридорах и ванных комнатах. «#Горловка жутко — мы в коридоре сидим, бьют из нашего района с периодичностью в 30 секунд, тел. связь -невозможны исходящие звонки-глушат?» — в панике пишут жители.

В больницах Горловки людям сказали собрать тревожные чемоданчики и приготовиться к возможному побегу в подвалы. «#Горловка Калиновка — в поликлинике говорят людям собрать тревожные чемоданчики и держаться ближе к подвалам-инфа по телефону от медсестры», — рассказал местный житель.

Также есть информация о том, что врачей и медицинский персонал местных больниц оставляют на работе сверхурочно, не поясняя причин. «#Горловка медперсонал 3 больницы задерживают сейчас на работе! К чему бы это?» — пишут местные жители.

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