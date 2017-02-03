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Архив - Донецкая область

Из-за обстрелов ремонтники не смогли восстановить ЛЭП в Авдеевке

03.02.2017 22:22
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Из-за обстрелов ремонтники не смогли восстановить ЛЭП в Авдеевке

Обстрелы помешали восстановить разрушенную линию электропередачи в Авдеевке 3 февраля,  сообщает Департамент по корпоративным коммуникациям ДТЭК. 

"Несмотря на несколько попыток выполнения аварийно-восстановительных работ во время «зеленого коридора» 3 февраля бригадам энергетиков ДТЭК не удалось подать напряжение на питающую подстанцию. Поэтому без электроснабжения остаются город Авдеевка, Авдеевский КХЗ и Донецкая фильтровальная станция. Энергетики продолжают дежурство и готовы выполнять восстановление, как только вновь получат разрешение на работы", - говорится в сообщении. 

В течение 3 февраля энергетики ДТЭК делали несколько попыток приступить к работам. Они были вынуждены прервать работы из-за обстрелов, которые не прекращались, несмотря на «режим тишины». Первая попытка была утром в 7:50. Бригады получили «зеленый коридор» и выехали к месту работ. Но уже в 8:20 получили сообщение от военных о необходимости прекращения продвижения из-за риска возобновления обстрелов. Бригады энергетиков вынуждены были вернуться на место дислокации. 

В 10:15 энергетики выехали вновь. Но не смогли добраться до места работ из-за новых обстрелов. 

Бои не прекращались в течение 3 февраля, мониторинговая группа ОБСЕ не вышла сопровождать бригаду энергетиков. 

Энергетики ДТЭК приняли новое техническое решение – подключить обесточенные объекты по резервной схеме хотя бы с ограничением мощности. Бригады приступили к работам. Однако подать напряжение на подстанцию не удалось. 

Завтра 4 февраля 3 бригады энергетиков вновь продолжат восстановительные работы, как только бои прекратятся и будет дан «зеленый коридор». 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, ЛЭП, ДТЭК, обстрелы
 
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