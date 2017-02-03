Кремль готов к эскалации боевых действий на Донбассе - Турчинов

03.02.2017 16:36

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов подтвердил информацию о подготовке Россией наступления на Донбассе, сообщает 112.ua.

Турчинов подчеркнул: «Украинская разведка зафиксировала увеличение количества военной техники (танков, САУ, реактивные системы залпового огня), боеприпасов, оружия и российских военных, которые попадают на оккупированную территорию Донбасса через неконтролируемые участки границы».

По его словам, такие действия противника свидетельствуют о намерениях военно-политического руководства РФ продолжать эскалацию боевых действий на востоке Украины: «Эта эскалация „совпала“ с лживыми и агрессивными заявлениями Путина относительно событий на Донбассе, что является лишним подтверждением того, кто непосредственно отвечает за кровавые преступления и попытку, перечеркнув минские договоренности, перейти к полномасштабным военным действиям».

При этом секретарь СНБО уточнил, что Украина готова предоставить международным наблюдателям доказательства агрессии России против украинцев: «Украина готова предоставить международным наблюдателям и международному сообществу все необходимые доказательства агрессивных действий и военных преступлений российских гибридных войск против украинцев».

Кроме того, Турчинов добавил, что ВСУ будут давать адекватный отпор любым агрессивным действиям врага: «ВСУ и другие военные формирования достойно, мужественно и профессионально защищают свою страну, останавливая дерзкие попытки наступления российских гибридных войск. Они адекватно и решительно будут давать отпор любым агрессивным действиям врага».