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Кремль готов к эскалации боевых действий на Донбассе - Турчинов
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов подтвердил информацию о подготовке Россией наступления на Донбассе, сообщает 112.ua.
Турчинов подчеркнул: «Украинская разведка зафиксировала увеличение количества военной техники (танков, САУ, реактивные системы залпового огня), боеприпасов, оружия и российских военных, которые попадают на оккупированную территорию Донбасса через неконтролируемые участки границы».
По его словам, такие действия противника свидетельствуют о намерениях военно-политического руководства РФ продолжать эскалацию боевых действий на востоке Украины: «Эта эскалация „совпала“ с лживыми и агрессивными заявлениями Путина относительно событий на Донбассе, что является лишним подтверждением того, кто непосредственно отвечает за кровавые преступления и попытку, перечеркнув минские договоренности, перейти к полномасштабным военным действиям».
При этом секретарь СНБО уточнил, что Украина готова предоставить международным наблюдателям доказательства агрессии России против украинцев: «Украина готова предоставить международным наблюдателям и международному сообществу все необходимые доказательства агрессивных действий и военных преступлений российских гибридных войск против украинцев».
Кроме того, Турчинов добавил, что ВСУ будут давать адекватный отпор любым агрессивным действиям врага: «ВСУ и другие военные формирования достойно, мужественно и профессионально защищают свою страну, останавливая дерзкие попытки наступления российских гибридных войск. Они адекватно и решительно будут давать отпор любым агрессивным действиям врага».
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Турчинов, война, наступление
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