Кремлевские хозяева серьезно пригрозили Захарченко отставкой

03.02.2017 20:29

Военно-политическое руководство России пытается заставить глав временно-оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий, пишет Politeka, ссылаясь на информацию разведки Минобороны Украины.

"Утром 3 февраля с.г. в Харцызске было проведено совещание с участием т.н. "главы ДНР" А. Захарченко, российских военных кураторов, а также представителей МО и ГШ ВС РФ. Представитель РФ в ультимативной форме предупредил руководство т.н. "ДНР", что в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом" они будут смещены со своих должностей". — говорится в сообщении.

Отметим, из-за некомплекта в некоторых военных подразделениях террористов на передовую стали отправлять мирных жителей.

Напомним, по информации разведки, Захарченко даже послал воевать за Авдеевку людей из личной охраны.