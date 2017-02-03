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Кремлевские хозяева серьезно пригрозили Захарченко отставкой

03.02.2017 20:29
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Кремлевские хозяева серьезно пригрозили Захарченко отставкой

Военно-политическое руководство России пытается заставить глав временно-оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий, пишет  Politeka, ссылаясь на  информацию разведки Минобороны Украины.

"Утром 3 февраля с.г. в Харцызске было проведено совещание с участием т.н. "главы ДНР" А. Захарченко, российских военных кураторов, а также представителей МО и ГШ ВС РФ. Представитель РФ в ультимативной форме предупредил руководство т.н. "ДНР", что в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом" они будут смещены со своих должностей". — говорится в сообщении.

Отметим,  из-за некомплекта в некоторых военных подразделениях террористов на передовую стали отправлять мирных жителей.

Напомним, по информации разведки, Захарченко даже послал воевать за Авдеевку людей из личной охраны.


Фото: https://www.unian.net/

Теги: Россия, Донбасс, Харцызск, совещание, Захарченко, кураторы
 
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