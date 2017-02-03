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Кремлевские хозяева серьезно пригрозили Захарченко отставкой
Военно-политическое руководство России пытается заставить глав временно-оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий, пишет Politeka, ссылаясь на информацию разведки Минобороны Украины.
"Утром 3 февраля с.г. в Харцызске было проведено совещание с участием т.н. "главы ДНР" А. Захарченко, российских военных кураторов, а также представителей МО и ГШ ВС РФ. Представитель РФ в ультимативной форме предупредил руководство т.н. "ДНР", что в случае потери контроля над "Ясиноватским плацдармом" они будут смещены со своих должностей". — говорится в сообщении.
Отметим, из-за некомплекта в некоторых военных подразделениях террористов на передовую стали отправлять мирных жителей.
Напомним, по информации разведки, Захарченко даже послал воевать за Авдеевку людей из личной охраны.
Фото: https://www.unian.net/
Теги: Россия, Донбасс, Харцызск, совещание, Захарченко, кураторы
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- Полицейские спасли в Авдеевке троих детей, брошенных матерью на произвол судьбы20:43
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