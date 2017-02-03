Мариуполь может остаться без воды - из-за обстрелов невозможно отремонтировать водовод в районе Ясиноватского поста ГАИ

03.02.2017 13:49

В результате боевых действий повреждены коммуникации Южнодонбасского водопровода, который подает воду в Мариуполь. В течение двух суток водоснабжение города осуществляется из резервного Старокрымского водохранилища.

В пресс-службе компании «Вода Донбасса» сообщили, что коммунальщики не могут попасть на место аварии уже более двух суток. По предположениям, порыв находится в эпицентре боевых действий — в районе бывшего Ясиноватского поста ГАИ. Отмечается, что при получении гарантий соблюдения режима прекращения огня, коммунальщики будут готовы выехать к месту повреждения трубопроводов.

В КП «Вода Донбасса» отметили: «Вода из реки Северский Донец через насосную станцию первого подъема по двум водоводам диаметром 1400 мм поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую, а также две Мариупольские фильтровальные станции. С момента обнаружения утечки подача на Мариупольское направление остановлена, снабжение водой Мариуполя осуществляется из резервного Старокрымского водохранилища. Потери воды из поврежденных водоводов составляют 200 тысяч кубометров в сутки. Но, несмотря на огромные потери, подача воды на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции продолжаются. На Красноармейскую фильтровальную станцию вода подается в полном объеме, на Великоанадольскую — 20% от необходимого объема».