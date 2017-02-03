Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила обстрелы Авдеевки из жилых кварталов Донецка (ВИДЕО)

03.02.2017 07:52

Международная группа расследователей Bellingcat совместно с Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала отчет, в котором доказывает, что боевики обстреливают позиции украинских военных из жилых районов оккупированного Донецка. Об этом говорится в отчете аналитической группы, сообщает 112.ua.

Так, пользователи соцсетей регулярно сообщают, что боевики ведут огонь по позициям сил АТО из "Градов" , находясь вблизи объездной дороги, где расположен гипермаркета "Ашан", жилые районы и онкологическая больница.

Расследователи обнаружили в соцсетях шесть различных видео (опубликованы 31 января и 1 февраля), на которых видны пуски "Градов" из Донецка. О том, что РСЗО находятся вблизи гипермаркета и жилых районах свидетельствует геолокация видео.

По мнению экспертов, любая украинская контратака, призванная подавить огонь РСЗО, автоматически подвергла бы риску жизни гражданских лиц, проживающих в этом районе. "Для пусков наверняка использовались реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", шасси которых позволяют машинам передвигаться по бездорожью. Таким образом, вполне можно было использовать другое место пуска. Однако неоднократное использование места пуска в 200 метрах к востоку от гипермаркета "Ашан" ясно указывает на то, что эта местность была выбрана специально, а жизни гражданских лиц были намеренно подвергнуты риску.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

Отметим, за вечер в результате массированного обстрела боевиками Авдеевки стало известно о гибели трех людей, мирного жителя, водителя и полковника ГосЧС. Также ранен британский фотожурналист, его доставили в Днепр.