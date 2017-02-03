Много "Градов" и тентованных грузовиков - ОБСЕ зафиксировала военную технику боевиков

03.02.2017 10:51

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала передвижение боевиков террористической организации ЛНР на грузовиках в нескольких оккупированных населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает news.liga.net.

31 января недалеко от оккупированного села Комиссаровка (18 км к юго‑востоку от Луганска) наблюдатели зафиксировали 47 тентованных грузовиков военного типа, направлявшихся на юг по автодороге M04 в сопровождении террористов.

Также члены патруля миссии видели автоколонну из 11 грузовиков военного типа (один Урал, десять Камаз), которые двигались на северо‑восток около поселка Белое (22 км к юго‑западу от Луганска).

"Позже наблюдатели зафиксировали ту же автоколонну, которая направлялась на юго‑восток вблизи села Веселая Тарасовка (17 км к западу от Луганска). Во второй половине дня СММ видела автоколонну из 16 тентованных транспортных грузовиков военного типа, двигавшихся на юг в Луганске", - отметили в пресс-службе.

По информации ЛІГА.net, в оккупированном Луганске все чаще на улицах можно заметить военные грузовые машины.

"Если раньше они были только возле комендатуры, то в последние дни по центру города колонны движутся", - сказал луганчанин Сергей.

2 февраля сообщалось, что беспилотник Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ зафиксировал в оккупированном Миусинске 42 реактивные системы залпового огня Град боевиков.