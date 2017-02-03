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Мужчин, окончивших военные кафедры, будут призывать на службу уже в феврале
В феврале Генеральный штаб начнет призывать в армию украинцев возрастом до 43 лет, которые окончили военные кафедры.
Об этом еще несколько месяцев назад заявил и.о. начальника Главного управления персонала Генштаба Марк Андрусяк, пишет "Сегодня".
Отметим, ежегодно 9-10 тысяч украинцев получают воинское звание на военных кафедрах своих университетов. Если раньше военная кафедра давала освобождение от срочной службы, на данный момент ситуацию планируют кардинально изменить – призвать мужчин возрастом до 43 лет на полтора года в армию с сохранением рабочего места.
Несколько недель назад президент подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы". Согласно документу военные, которые подписали контракт и в особый период не имели права уволиться из Вооруженных Сил, теперь смогут вернуться домой.
"Это позволяет вам завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой", – пояснил президент свое решение подписать Закон.
Призыв украинцев с воинскими званиями на службу, в том числе, позволит заменить тех контрактников, которые примут решение уволиться. Как пояснила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк, на срочников решение призывать украинцев с высшим образованием и званием не повлияет.
Как предполагают в Генштабе, призовут примерно четыре тысячи украинцев, которые окончили военные кафедры. При этом военкоматы будут учитывать семейные обстоятельства.
Фото: ukranews.com/
Теги: Донбасс, армия, призыв, Генштаб, военная кафедра
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