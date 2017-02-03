На Авдеевском коксохиме перебили эстакады, остается угроза полной остановки завода

03.02.2017 11:11

Вчера в результате обстрела на Авдеевском коксохимическом заводе перебило эстакады, к которым идет питание на часть завода, которая по прежнему работает, сообщил в комментарии "112 Украина" директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

"Работаем на прежнем уровне, на 30% нашей мощности. Добавить возможности нет, потому что по-прежнему не восстановлена прежняя вода. Бригады, которые планировали выйти вчера, не смогли попасть на линии. Сейчас появилась информация, что сегодня не смогли выйти и сегодня", - сообщил Муса Магомедов.

Также директор коксохима сообщил, что угроза полного консервирования завода по прежнему остается:

"Сейчас мы наполовину законсервированы. Угроза, безусловно, остается. Это может быть в любой момент, это нельзя прогнозировать. Вчера на завод прилетело и перебило эстакады, к которым идет питание на вторую часть завода. Если бы прилетело немножко левее, мы бы уже стояли. Поддержка есть. Нам наши коллеги отправляют много дизельного топлива. Сегодня 4 машины пришло. Все это топливо идет на машины ГосЧС. Сейчас работают волонтеры на выгрузку, раздачу продуктов.

"Нам удается удержать температуру на город. Более того, мы смогли поднять ее до приемлемого уровня, примерно до 50 градусов на входе. Там есть повреждение теплотрассы, но я не сомневаюсь, что с этой задачей справятся и восстановят. Вчерашний вечер для Авдеевки был очень тяжелым", - прокомментировал директор коксохима.

На вопрос, могут ли проводится ремонтные работы на теплотрассе, пока длятся обстрелы, Муса Магомедов ответил:

"Сейчас не так жарко, поэтому думаю, что да".

Также Муса Магомедов добавил, что ситуация в городе налаживается:

"Сейчас тише. Паники, я считаю, что нет, хотя детей люди вывозят".

Ранее сообщалось, что если Авдеевский коксохим остановится при такой низкой температуре, то завод перестанет существовать. Сейчас в консервацию ввели два цеха: 3-й, 4-й. 1-й и 2-й цехи работают на выдачу.

Напомним, в районе Авдеевки шестой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

Отметим, за вечер четверга в результате массированного обстрела боевиками гуманитарной зоны в Авдеевке стало известно о гибели двух человек: мирного жителя и водителя ГосЧС. Также был ранен в глаз британский фотограф, его доставили в больницу им. Мечникова в Днепре.

Как сообщают в штабе АТО, за сутки в районе боевики 114 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов погибли 4 бойца ВСУ, 17 получили ранения.