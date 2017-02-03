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На Донбассе существует угроза гуманитарной и экологической катастрофы - Хуг
03.02.2017 13:27
На Донбассе существует потенциальная угроза гуманитарной и экологической катастрофы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве (скайп-включение), - передает корреспондент "ОстроВа".
"Мы и раньше были свидетелями внезапных вспышек насилия, но сторонам каким-то образом удавалось отойти и перейти к тактике нелегкого статического противостояния…Однако, сейчас ставки повысились еще больше, существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы", - сообщил он.
Хуг подчеркнул, что объекты инфраструктуры, водо-, электро-, газоснабженя должны работать независимо от того, где проходит линия разграничения.
"Ситуация может ухудшиться, если в резервуары с хлоридом (на фильтровальной станции, - ред.) попадет снаряд", - добавил Хуг.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, катастрофа, ОБСЕ, Александр Хуг
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