На Кипре заблокировали активы Ахметова

03.02.2017 22:11

Окружной суд Никосии вынес решение о временной блокировке акций местной компании, принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, на сумму 656 млн евро.

Об этом пишет liga.net со ссылкой на In Cyprus.



Решение суда о временной заморозке акций Ахметова было вынесено по исковому заявлению другой кипрской компании в рамках спора по поводу продажи государственной украинской телекоммуникационной компании за 830 млн евро.



Кипрская компания UA Telecominvest, созданная в октябре 2012 года, купила в начале 2013 года у EPIC Telecom Invest 100% уставного капитала компании ЕСУ, получив таким образом контроль над 92,7906% акций госкомпании Укртелеком.



В Фонде государственного имущества Украины тогда заявили, что не знали о смене собственника. ЕСУ осенью 2010 года выиграла тендер на продажу Укртелекома за 10,6 млрд грн.



В пресс-служба холдинга СКМ Ахметова подтвердили наличие спора.

"Действительно, в настоящее время идет спор. Детали спора до его окончания мы не комментируем. При этом хотим отметить, что определение никак не влияет на обычную коммерческую деятельность компании SCM и ее активов. Информация об "аресте" каких-либо банковских счетов SCM или Рината Ахметова не соответствует действительности", - заявляет СКМ.