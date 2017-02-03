Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Не было ни "Урагана", ни "Точки У" - в Донецке на «Мотеле» взорвался грузовик, перевозивший взрывоопасные грузы

03.02.2017 09:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Не было ни "Урагана", ни "Точки У" - в Донецке на «Мотеле» взорвался грузовик, перевозивший взрывоопасные грузы

Боевики "ДНР" из "народной милиции" признались, что в районе "Мотеля" вчера, 2 февраля, на воздух взлетел грузовик с взрывчатыми материалами. Об этом говорится в соответствующем сообщении, передает "ДонПресс".

По словам боевиков, причиной детонации послужило "либо нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов, либо попадание в него какого-либо боеприпаса (мины, снаряда, РС „ГРАДа“ „УРАГАНа“.), подрыва, вследствие диверсии".

"Никакой взрыв одиночной боевой части реактивного снаряда от РСЗО „УРАГАН“ не способен вызвать подобные разрушения", — добавили они.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донецк, Донбасс, грузовик, взрыв, мотивация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх