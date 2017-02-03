Не было ни "Урагана", ни "Точки У" - в Донецке на «Мотеле» взорвался грузовик, перевозивший взрывоопасные грузы

03.02.2017 09:49

Боевики "ДНР" из "народной милиции" признались, что в районе "Мотеля" вчера, 2 февраля, на воздух взлетел грузовик с взрывчатыми материалами. Об этом говорится в соответствующем сообщении, передает "ДонПресс".

По словам боевиков, причиной детонации послужило "либо нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов, либо попадание в него какого-либо боеприпаса (мины, снаряда, РС „ГРАДа“ „УРАГАНа“.), подрыва, вследствие диверсии".

"Никакой взрыв одиночной боевой части реактивного снаряда от РСЗО „УРАГАН“ не способен вызвать подобные разрушения", — добавили они.