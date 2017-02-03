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"Не признаем" - российские кураторы "открестились" от "паспортов ЛДНР"
03.02.2017 15:08
Россия не признавала на официальном уровне паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет "Медуза".
Если эти паспорта принимали как удостоверения личности авиакомпании и гостиницы, заметил Песков, то речь идет "об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений".
У жителей районов Украины, которые контролируют сепаратисты, пояснил представитель Кремля, приходят в негодность украинские паспорта, а новые получить они не могут. "У этих граждан просто нет иного выхода, им необходимо гуманитарное содействие", — резюмировал Песков.
2 февраля РБК опубликовало расследование о фактическом признании паспортов ДНР и ЛНР в России. Корреспондент издания стал свидетелем того, как паспорт ДНР принимали в гостиницах, а также для покупки билетов на поезд и на самолет. Паспорта непризнанных республик также позволяют пересекать границу с Россией.
Россия официально не признала ДНР и ЛНР как независимые государства.
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, Донбасс, признание, паспорт, ДНР, ЛНР
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