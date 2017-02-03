"Не признаем" - российские кураторы "открестились" от "паспортов ЛДНР"

Россия не признавала на официальном уровне паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет "Медуза".

Если эти паспорта принимали как удостоверения личности авиакомпании и гостиницы, заметил Песков, то речь идет "об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений".

У жителей районов Украины, которые контролируют сепаратисты, пояснил представитель Кремля, приходят в негодность украинские паспорта, а новые получить они не могут. "У этих граждан просто нет иного выхода, им необходимо гуманитарное содействие", — резюмировал Песков.