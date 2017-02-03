Ночью в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв

03.02.2017 07:10

В Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв, сообщает "Украинская правда".

Как пишут пользователи в социальных сетях, сильный толчок почувствовали во всех районах города. У некоторых в квартирах повылетали окна, попадали вещи с полок. В машинах сработали сигнализации.

"У нас в доме в подъезде окна посыпались, Калининский район", - пишут пользователи.

Также люди сообщают, что взрывная волна чувствовалась в Ясиноватой, Харцизске, Новом Свете.

"В Харцызске окна трухануло", - сообщают жители.

В настоящее время о причинах взрыва и пострадавших информации нет.