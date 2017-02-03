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Ночью в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв
03.02.2017 07:10
В Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв, сообщает "Украинская правда".
Как пишут пользователи в социальных сетях, сильный толчок почувствовали во всех районах города. У некоторых в квартирах повылетали окна, попадали вещи с полок. В машинах сработали сигнализации.
"У нас в доме в подъезде окна посыпались, Калининский район", - пишут пользователи.
Также люди сообщают, что взрывная волна чувствовалась в Ясиноватой, Харцизске, Новом Свете.
"В Харцызске окна трухануло", - сообщают жители.
В настоящее время о причинах взрыва и пострадавших информации нет.
Фото: 112.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, война, взрыв, ночь
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