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ОБСЕ подтвердила, что обстрелы Авдеевки велись из жилых районов Донецка

03.02.2017 12:58
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ОБСЕ подтвердила, что обстрелы Авдеевки велись из жилых районов Донецка

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) подтвердила, что обстрелы Авдеевки поздно вечером 2 февраля велись со стороны Донецка. Об этом сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время скайп-встречи в Украинском кризисном медиа-центре, сообщает ресурс  novosti.dn.ua.

"Наши патрули находятся в Авдеевке возле мест ударов, также они находятся в Донецке, где мы зафиксировали огонь из РСЗО. Атаки обеих сторон привели к жертвам", - сказал Хуг.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat сообщала, что обстрелы Авдеевки 31 января и 1 февраля осуществлялись из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", установленных вблизи гипермаркета "Ашан" в Буденовском районе Донецка.

В ходе обстрелов Авдеевки 2 февраля погибли два человека. Сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 1992 года рождения скончался от осколочного ранения головы, местная жительница 1980 года рождения - от повреждения сонной артерии. Еще двое были ранены в ходе вчерашних обстрелов: начальник ГСЧС города Дмитрий Тритейкин и британский фотокорреспондент Кристофер Нунн. Ранения они получили в ходе обстрелов гуманитарных пунктов в районе городской школы №2.

По данным незаконной организации "ДНР", в ходе обстрела Калининского района Донецка погибли 2 человека и 13 получили ранения.



Теги: Донецк, Донбасс, Авдеевка, ОБСЕ, обстрелы
 
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