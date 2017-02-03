ОБСЕ подтвердила, что обстрелы Авдеевки велись из жилых районов Донецка

03.02.2017 12:58

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) подтвердила, что обстрелы Авдеевки поздно вечером 2 февраля велись со стороны Донецка. Об этом сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время скайп-встречи в Украинском кризисном медиа-центре, сообщает ресурс novosti.dn.ua.



"Наши патрули находятся в Авдеевке возле мест ударов, также они находятся в Донецке, где мы зафиксировали огонь из РСЗО. Атаки обеих сторон привели к жертвам", - сказал Хуг.



Экспертно-журналистская группа Bellingcat сообщала, что обстрелы Авдеевки 31 января и 1 февраля осуществлялись из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", установленных вблизи гипермаркета "Ашан" в Буденовском районе Донецка.



В ходе обстрелов Авдеевки 2 февраля погибли два человека. Сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 1992 года рождения скончался от осколочного ранения головы, местная жительница 1980 года рождения - от повреждения сонной артерии. Еще двое были ранены в ходе вчерашних обстрелов: начальник ГСЧС города Дмитрий Тритейкин и британский фотокорреспондент Кристофер Нунн. Ранения они получили в ходе обстрелов гуманитарных пунктов в районе городской школы №2.



По данным незаконной организации "ДНР", в ходе обстрела Калининского района Донецка погибли 2 человека и 13 получили ранения.