Обстрелы Авдеевки продолжаются с 5-7-минутным интервалом

03.02.2017 15:32

Об этом сообщил волонтер Петр Дудник, пишет 112.ua.

На вопрос, соблюдаются ли гарантии прекращения огня, данные российской стороной, Петр Дудник ответил:

"За последние три минуты прозвучало минимум 4 выстрела из 120-мм миномета. Трудно оценить, с какой стороны, я стою на территории старой Авдеевки, мы помогаем людям, развозим продукты питания".

Также волонтер рассказал, что сегодня, находясь около магазина автозапчастей, его друг-капеллан предложил уехать из этого района, потому что в нем опасно. И буквально в то же время магазин был разбит прямым попаданием.

Петр Дудник добавил, что люди находятся в городе, паники нет.

Обстрелы идут с 5-7-минутным интервалом.

Также волонтер сообщил, что в Авдеевке есть желающие эвакуироваться:

"Сегодня утром уехали где-то 13-15 детей. И мой друг из нашей команды волонтеров в центре "Добрая весть" вывез 14 человек - 15 минут назад они уехали из Авдеевки", - сказал Дудник.

Волонтер отметил, что для них важно начать эвакуацию детей из Авдеевки, потому что дети получают психологические травмы.

"Только что я говорил с женщиной, у которой квартира разбита. Она говорит, что осталась на улице такая, как есть", - передает волонтер.

В связи этим Петр Дудник отмечает, что нужны одеяла, одежда. Жители частного сектора больше нуждаются в дровах для отопления домов и стройматериалах - забивать разбитые окна.

Напомним, за шесть дней обстрелов из Авдеевки эвакуировали 213 человек. Глава пресс-службы ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал заявила, что сегодня из Авдеевки было вывезено 25 человек, из них 14 детей.