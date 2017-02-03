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Обстрелы Авдеевки продолжаются с 5-7-минутным интервалом
Об этом сообщил волонтер Петр Дудник, пишет 112.ua.
На вопрос, соблюдаются ли гарантии прекращения огня, данные российской стороной, Петр Дудник ответил:
"За последние три минуты прозвучало минимум 4 выстрела из 120-мм миномета. Трудно оценить, с какой стороны, я стою на территории старой Авдеевки, мы помогаем людям, развозим продукты питания".
Также волонтер рассказал, что сегодня, находясь около магазина автозапчастей, его друг-капеллан предложил уехать из этого района, потому что в нем опасно. И буквально в то же время магазин был разбит прямым попаданием.
Петр Дудник добавил, что люди находятся в городе, паники нет.
Обстрелы идут с 5-7-минутным интервалом.
Также волонтер сообщил, что в Авдеевке есть желающие эвакуироваться:
"Сегодня утром уехали где-то 13-15 детей. И мой друг из нашей команды волонтеров в центре "Добрая весть" вывез 14 человек - 15 минут назад они уехали из Авдеевки", - сказал Дудник.
Волонтер отметил, что для них важно начать эвакуацию детей из Авдеевки, потому что дети получают психологические травмы.
"Только что я говорил с женщиной, у которой квартира разбита. Она говорит, что осталась на улице такая, как есть", - передает волонтер.
В связи этим Петр Дудник отмечает, что нужны одеяла, одежда. Жители частного сектора больше нуждаются в дровах для отопления домов и стройматериалах - забивать разбитые окна.
Напомним, за шесть дней обстрелов из Авдеевки эвакуировали 213 человек. Глава пресс-службы ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал заявила, что сегодня из Авдеевки было вывезено 25 человек, из них 14 детей.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрелы
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