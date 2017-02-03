"Оппозиционный блок" настаивает на экстренной встрече "нормандской четверки"

Партия "Оппозиционный блок" настаивает на решительных шагах власти для немедленного прекращения огня на Донбассе и призывает руководителей стран-участниц Нормандского формата провести экстренную встречу и выработать план действий по стабилизации ситуации, сообщает "Интерфакс".

"Мы требуем от президента Петра Порошенко, как верховного главнокомандующего, предпринять действия, направленные на немедленное прекращение огня и разведение сторон противостояния. Мы требуем на ближайшем пленарном заседании парламента заслушать отчет руководства Генерального штаба о ситуации в зоне конфликта", - говорится в заявлении "Оппозиционного блока", распространенном в пятницу.

В партии также призывают "руководителей стран-участниц Нормандского формата провести экстренную встречу и выработать план действий по стабилизации ситуации в Донбассе".

"Оппозиционный блок" заявил о готовности предложить свое посредничество для выработки реальных шагов мирного урегулирования конфликта.

В политсиле обеспокоены тем, что обострение ситуации в зоне конфликта на востоке Украины привело к трагическим последствиям: "Человеческие жертвы, разрушение инфраструктуры, гуманитарная катастрофа в Авдеевке стали следствием перехода замороженного конфликта в горячую стадию".

"Активизация боевых действий со всей очевидностью продемонстрировала, к чему приводит блокирование процесса политического урегулирования конфликта и затягивание выполнения Минских соглашений. Попытки оттягивать решение конфликта не могут привести к положительному результату, они лишь усугубляют положение", - считают в партии.